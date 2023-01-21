Эксперт допускает, что самолеты F-16 Украина могут получить быстрее, чем танки Leopard

В Нидерландах заявили, что, если Украина попросит истребители F-16, то там будут рассматривать эту просьбу. На самом деле, до поставки таких самолетов еще далеко, однако процесс постепенно идет.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, он будет очень удивлен, если Украина получит истребители F-16 быстрее тех же немецких танков F-16. Это был бы парадокс. Но разное может произойти.

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Думаю, что этот вопрос будет долго-долго рассматриваться. Хотя не исключено, что все решат резко – держите самолеты и бейте россиян. А Германия к тому времени может думать, давать Украине танки или нет.

– иронизирует Ступак.

Каковы проблемы с передачей F-16

Как отметил Ступак, с западными истребителями более сложная история, чем с танками. Очень сомнительно, что Нидерланды напрямую когда-нибудь передадут эти самолеты. Очевидно, что там есть ограничения по экспортному контролю, который устанавливают Соединенные Штаты.

Может быть определенное извлечение оборудования, чтобы мы не получили доступ к секретным технологиям. Это на тот случай, если, не дай Бог, самолет собьют – и россияне попытаются его захватить. Они точно захотят его разобрать на части, чтобы получить доступ к этим технологиям.

– считает Ступак.

Также россияне могут передать эти технологии китайцам. Поэтому даже если западные союзники примут решение о передаче самолетов, то может быть определенный промежуток между самой договоренностью и передачей.

Еще одна проблема – где хранить самолеты. Ведь в Украине сейчас нет ни одного безопасного клочка земли. А россияне точно будут охотиться за этими самолетами.

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Уже не раз приводилась версия о пребывании этих самолетов в Польше. Однако в этом случае непонятно, согласится ли Запад на такое, ведь там это могут воспринимать как повышение эскалации в войне.

По его словам, эти и другие вопросы нужно как-то решить перед передачей. А это существенно замедляет процесс получения этих самолетов.

Получит ли Украина истребители F-16: коротко