Поворотный момент против Путина и Су-35, – глава Минобороны Британии о F-16 в Украине

Недавно в СМИ появилась информация, что в Украину прибыли первые самолеты F-16. На это известие отреагировал министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Он считает это событие переломным моментом в войне с Россией. Заметим, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет комментировать наличие F-16.

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Как в Британии отреагировали но информацию о F-16 в Украине

Шеппс считает, что прибытие в Украину истребителей F-16 стало поворотным моментом в войне против России. Прибытие F-16 в Украину знаменует собой поворотный момент против Путина и его Су-35,

- заявил министр обороны Великобритании.

Он подчеркнул, что Британия и ее союзники должны продолжать делать все, что в их силах, чтобы поддержать Украину в битве за небо.

Заметим, что на информацию о прибытии первых F-16 в Украину уже отреагировали в Кремле. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, поставки нашему государству истребителей F-16 "не изменит ситуацию на поле боя".