Может ли F-16 уничтожить российский МиГ-31К: авиаэксперт объяснил, как работает истребитель

Российские захватчики продолжают бить по гражданским городам Украины. Сейчас украинцы крайне нуждаются в современных истребителях западного типа, которые помогут нашей системе ПВО защитить небо от российских ракет и дронов.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко. Он добавил, что истребители F-16 дешевле и более эффективно смогут уничтожать иранские дроны.

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Американский F-16 против российского МиГ-31К

Украина не сможет достать стратегические российские бомбардировщики, даже получив западные типы самолетов. Ведь у истребителя F-16 не хватит дальности до Каспийского региона. К тому же, F-16 не смогут преодолеть огромную вражескую территорию насыщенную зенитными ракетными комплексами и истребительными полками.

Мы просто потеряем самолеты. Это роль дронов-камикадзе,

– сказал авиаэксперт.

С МиГ-31К ситуация аналогичная. Американские истребители не смогут их достать, поскольку дальность российских "Кинжалов" более 2000 километров. Что касается запуска противорадарных ракет или ракет Х-59 и Х-35, по которым оккупанты стреляют по прифронтовым городам, все зависит от ситуации.

Как истребители F-16 будут уничтожать иранские дроны: смотрите видео

Истребитель F-16 против "Шахедов"

Ситуация с иранскими дронами "Шахедами" подобна той, что с крылатыми ракетами. Беспилотник имеет большую площадь отражения радиолокационного сигнала. Истребители с легкостью сверху увидят. Кроме того, если МиГ-29 имеет на борту 150 снарядов, то F-16 – 500.

"Это не означает, что F-16 втрое больше иранских беспилотников уничтожит. У него достаточный боезапас для того, чтобы уничтожать дроны недорогими ракетами. Потому что даже "плохая" ракета в 20 раз дороже "Шахеда"", – отметил Романенко.

Украина получит истребители F-16