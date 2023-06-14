Может ли F-16 уничтожить российский МиГ-31К: авиаэксперт объяснил, как работает истребитель
Российские захватчики продолжают бить по гражданским городам Украины. Сейчас украинцы крайне нуждаются в современных истребителях западного типа, которые помогут нашей системе ПВО защитить небо от российских ракет и дронов.
Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко. Он добавил, что истребители F-16 дешевле и более эффективно смогут уничтожать иранские дроны.
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Американский F-16 против российского МиГ-31К
Украина не сможет достать стратегические российские бомбардировщики, даже получив западные типы самолетов. Ведь у истребителя F-16 не хватит дальности до Каспийского региона. К тому же, F-16 не смогут преодолеть огромную вражескую территорию насыщенную зенитными ракетными комплексами и истребительными полками.
Мы просто потеряем самолеты. Это роль дронов-камикадзе,
– сказал авиаэксперт.
С МиГ-31К ситуация аналогичная. Американские истребители не смогут их достать, поскольку дальность российских "Кинжалов" более 2000 километров. Что касается запуска противорадарных ракет или ракет Х-59 и Х-35, по которым оккупанты стреляют по прифронтовым городам, все зависит от ситуации.
Как истребители F-16 будут уничтожать иранские дроны: смотрите видео
Истребитель F-16 против "Шахедов"
Ситуация с иранскими дронами "Шахедами" подобна той, что с крылатыми ракетами. Беспилотник имеет большую площадь отражения радиолокационного сигнала. Истребители с легкостью сверху увидят. Кроме того, если МиГ-29 имеет на борту 150 снарядов, то F-16 – 500.
"Это не означает, что F-16 втрое больше иранских беспилотников уничтожит. У него достаточный боезапас для того, чтобы уничтожать дроны недорогими ракетами. Потому что даже "плохая" ракета в 20 раз дороже "Шахеда"", – отметил Романенко.
Украина получит истребители F-16
- Владимир Зеленский сообщил, что главное условие, по которому партнеры предоставят нам F-16, – восстановление украинской инфраструктуры.
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- Юрий Игнат рассказал, что овладевать F-16 в Европу поедут пилоты, хорошо владеющие английским языком и молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще более младших коллег.