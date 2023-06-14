Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Валерій Романенко. Він додав, що винищувачі F-16 дешевше й ефективніше зможуть знищувати іранські дрони.

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Американський F-16 проти російського МіГ-31К

Україна не зможе дістати стратегічні російські бомбардувальники, навіть отримавши західні типи літаків. Адже у винищувача F-16 не вистачить дальності до Каспійського регіону. До того ж F-16 не зможуть подолати величезну ворожу територію насичену зенітними ракетними комплексами й винищувальними полками.

Ми просто втратимо літаки. Це роль дронів-камікадзе,

– сказав авіаексперт.

З МіГ-31К ситуація аналогічна. Американські винищувачі не зможуть їх дістати, оскільки дальність російських "Кинджалів" понад 2000 кілометрів. Щодо запуску протирадарних ракет або ракет Х-59 чи Х-35, якими окупанти стріляють по прифронтових містах, все залежить від ситуації.

Як винищувачі F-16 знищуватимуть іранські дрони: дивіться відео

Винищувач F-16 проти "Шахедів"

Ситуація з іранськими дронами "Шахедами" подібна тій, що з крилатими ракетами. Безпілотник має велику площу відбиття радіолокаційного сигналу. Винищувачі з легкістю зверху їх побачать. Крім того, якщо МіГ-29 має на борту 150 снарядів, то F-16 – 500.

"Це не означає, що F-16 втричі більше іранських безпілотників знищить. У нього достатній боєзапас для того, щоб знищувати дрони недорогими ракетами. Бо навіть "погана" ракета у 20 разів дорожча за "Шахед", – зазначив Романенко.

Україна отримає винищувачі F-16