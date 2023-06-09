Составят костяк ядерной безопасности: Свитан про F/A-18 Hornet, которые может передать Австралия

Во время пребывания Владимира Зеленского в Молдове он пообщался с лидерами стран-союзников, и они пообещали предоставить Украине истребители F-16. Однако мы не успеем их получить до первой фазы контрнаступления.

В то же время Австралия имеет на хранении 41 самолет F/A-18 Hornet и может передать их Украине. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, что этот самолет – палубный вариант многоцелевого фронтового бомбардировщика. Об этом Свитан рассказал 24 Канала.

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Можно разворачивать базу

F/A-18 Hornet может быть интересен для украинских сил тем, что неплохо подходит для работы по земле авиабомбами, управляющими ракетами.

41 самолет – это бригада, и это номинальное количество летательных аппаратов для устройства средств их эксплуатации. Под такое количество самолетов уже можно строить технико-эксплуатационные части, разворачивать базу, несколько аэродромов,

– объяснил летчик-инструктор.

Австралия в свое время переходила на самолеты F-35, и F/A-18 Hornet у них были поставлены на хранение. Восстановить их можно через несколько месяцев и обучить летный состав за 3 – 4 месяца.

Роман Свитан рассказал о самолетах F/A-18 Hornet: смотрите видео

Больше не посягнет ни одна страна

Если эти самолеты нам передадут, они могут в дальнейшем составить скелет нашей ядерной безопасности. Ведь F/A-18 Hornet может нести бомбу B61-12 с тактическим ядерным боеприпасом весом до пол мегатонны.

Сотни таких бомб нам хватит, чтобы на нашу территорию больше не посягнула ни одна страна в мире. А бомба – оружие, которое нужно доставить. 40 самолетов F/A-18 Hornet хватит, чтобы решить вопросы с любой страной, которая только задумается о боевых действиях на территории Украины,

– предположил Роман Свитан.

Однако он отметил, что осуществить это можно будет только после вступления Украины в НАТО.

Больше о поставках Украине истребителей F-16

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время пребывания в Молдове получил подтверждение о предоставлении Украине F-16. Однако он отметил, что в Украине еще предстоит построить соответствующую инфраструктуру. Однако готовить ее нет смысла, пока нет договоренности по получению этих истребителей.

Также президент США Джозеф Байден в ближайшие дни пообщается с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и Дании Мэтте Фредериксеном относительно военной помощи Украине. В частности, они обсудят поставки Украине самолетов F-16.

В то же время Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что украинские пилоты будут учиться управлять истребителями F-16 волнами. Ведь невозможно отправить их всех вместе, оставив Воздушные силы без специалистов. Он добавил, что первая волна уже сформирована. Она будет состоять из нескольких десятков лучших и опытных пилотов.