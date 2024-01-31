Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее, – СМИ

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Упал он вблизи военной базы Соединенных Штатов.

Что стало причиной падения самолета F-16 – не сообщается. Он упал в воду вблизи военной базы США.

Смотрите такжеУкраина способна вернуть контроль над небом в этом году: Кулеба назвал важное условие

Подробности падения F-16

СМИ со ссылкой на многочисленные источники пишут, что 31 января американский истребитель F-16 разбился в водах у западного побережья Южной Кореи. По их словам около 8:40 утра по местному времени самолет упал в воду вблизи Кунсана в 274 километрах к югу от Сеула.

Истребитель упал в воду и спасен пилот в безопасности,

– указали анонимные источники.

Стоит отметить, что в Кунсане размещена военная авиабаза военно-воздушных сил США, которая эксплуатирует самолеты F-16.

Что известно о F-16 в Украине