Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее, – СМИ
Источник:Yonhap
СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Упал он вблизи военной базы Соединенных Штатов.
Что стало причиной падения самолета F-16 – не сообщается. Он упал в воду вблизи военной базы США.
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Подробности падения F-16
СМИ со ссылкой на многочисленные источники пишут, что 31 января американский истребитель F-16 разбился в водах у западного побережья Южной Кореи. По их словам около 8:40 утра по местному времени самолет упал в воду вблизи Кунсана в 274 километрах к югу от Сеула.
Истребитель упал в воду и спасен пилот в безопасности,
– указали анонимные источники.
Стоит отметить, что в Кунсане размещена военная авиабаза военно-воздушных сил США, которая эксплуатирует самолеты F-16.
Что известно о F-16 в Украине
- Юрий Игнат сообщил что по состоянию на январь 2024 года украинские пилоты уже летают на F-16. Наши герои делают это в сопровождении инструкторов. Украинским пилотам нужно налетать нужное количество часов.
- В то же время в сети уже распространяют видео якобы мастерских полетов украинских пилотов на истребителях. Однако спикер Воздушных Сил отметил, что эти видео созданы для увеличения подписчиков, а на них вероятно иностранные летчики или вообще это компьютерная игра.
- Отдельные европейские лидеры делали заявления, что готовы передать самолеты F-16 Украине прямо сейчас. Однако как отметил Игнат этот вариант сейчас не является лучшим для нашего государства. Для эксплуатации F-16 требуются навыки и инфраструктура. Украине не нужно, чтобы они просто стояли.