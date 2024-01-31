Що стало причиною падіння літака F-16 – не повідомляється. Він впав у воду поблизу військової бази США.

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Деталі падіння F-16

ЗМІ з посиланням на численні джерела пишуть, що 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї. За їх словами, близько 8:40 ранку по місцевому часу літак впав у воду поблизу Кунсана, що за 274 кілометри на південь від Сеула.

Винищувач впав у воду, і врятований пілот у безпеці,

– зазначили анонімні джерела.

Варто зазначити, що у Кунсані розміщена військова авіабаза військово-повітряних сил США, яка експлуатує літаки F-16.

Що відомо про F-16 в Україні