Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що у поширюваних у мережі відео польотів на літаках F-16 зовсім не українці.
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Ігнат про відео польотів на F-16
Юрій Ігнат розповів, що такі відео поширюють задля швидкого набору аудиторії. Люди не розбираються, лайкають ці ролики, поширюють їх у соцмережах.
Звичайно, що це все або комп'ютерна гра, або ж зовсім не українці,
– зазначив Ігнат.
Він додав, що бачив подібні відео. На них, ймовірно, була американська льотчиця, які робила маневри – зняла відео, щоб порадувати себе.
Окрім цього, речник зазначив, що у Повітряних Сил є власний тік-ток. Його відкрили до Дня Повітряних Сил, 6 серпня, розуміючи, що там величезна аудиторія. Там дозовано заливають верифіковані відео – там можна знайти як відео повітряних боїв, або ж інтерв'ю з пілотами.
Україна та F-16
- Юрій Ігнат повідомив, що станом на січень 2024 українські пілоти вже літають на F-16. Наразі наші герої роблять це у супроводі інструкторів. Українським пілотам потрібно налітати потрібну кількість годин.
- Раніше деякі європейські лідери зазначали, що готові передати Україні винищувачі прямо зараз. Однак у Повітряних Силах зазначили, що це не є найкращим варіантом. Перш за все, все повинно бути готове – і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять. Україні не потрібно, щоб вони просто стояли на аеродромах.
- Міноборони США вважає, що наша держава має отримати літаки F-16 вже до кінця 2024 року. Крім цього, ми маємо також отримати відповідну інфраструктуру і запасні частини