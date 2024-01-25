Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що у поширюваних у мережі відео польотів на літаках F-16 зовсім не українці.

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Ігнат про відео польотів на F-16

Юрій Ігнат розповів, що такі відео поширюють задля швидкого набору аудиторії. Люди не розбираються, лайкають ці ролики, поширюють їх у соцмережах.

Звичайно, що це все або комп'ютерна гра, або ж зовсім не українці,

– зазначив Ігнат.

Він додав, що бачив подібні відео. На них, ймовірно, була американська льотчиця, які робила маневри – зняла відео, щоб порадувати себе.

Окрім цього, речник зазначив, що у Повітряних Сил є власний тік-ток. Його відкрили до Дня Повітряних Сил, 6 серпня, розуміючи, що там величезна аудиторія. Там дозовано заливають верифіковані відео – там можна знайти як відео повітряних боїв, або ж інтерв'ю з пілотами.

Україна та F-16