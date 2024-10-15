Мог ли F-16 сбить российский Су-34

На днях российские военкоры жаловались из-за потери Су-34, который скидывал авиабомбу в 50 километрах от линии фронта. Пока нет никаких официальных деталей, что там на самом деле произошло. И это замечательно.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, заметив, что сразу пошли предположения, якобы украинский F-16 сбил российский Су-34. Но это всего лишь предположение. На самом деле нет ни дополнительных инсайдов со стороны Сил обороны Украины, ни со стороны оккупантов.

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Может ли F-16 сбить российский Су-34

Как отметил Катков, понятно, почему сразу предполагают, что российский Су-34 был сбит с помощью F-16. Ведь одна из задач истребителей – выбивать вражескую авиацию.

Дополнительной информации нет. До сих пор неизвестно, где был сбит Су-34; был ли он реально сбит или же просто упал. Может ли в теории F-16 сбить Су-34? Да, может. Тут ли это произошло? Неизвестно. На мой взгляд, замечательно, что ничего неизвестно. Пусть Россия уже там себе думает, что тут произошло. Или это ПВО, или это F-16, или же что-то другое. Конечно, если самолет упал из-за действий Сил обороны Украины,

– сказал Катков.

Как Украина может использовать F-16

Еще на уровне лета 2023 года в специализированных изданиях американцы предполагали, как Украина будет использовать F-16. Все разделилось на три этапа. На первом F-16 вообще не будут приближаться к линии фронта, ведь нужно будет выполнять задачи противовоздушной обороны и "набивать руку" на этих самолетах.

Второй этап начнется тогда, когда будет большее количество самолетов и больший боевой опыт пилотов. Тогда истребители будут привлекать к операциям в непосредственной близости к линии фронта, где сейчас работают МиГ-29, Су-27 и т.п. Речь идет об ударах ракетами HARM, запуске авиабомб и т.п. И уже на третьем этапе допускали возможность воздушных боев.

Это в теории. Американцы расписывали такой сценарий. Если уже сейчас идут задачи второго этапа и появилась возможность подбить российский Су-34, то ни один украинский пилот не откажет себе в такой роскоши. Но опять-таки доподлинно неизвестно, действительно ли Су-34 был сбит с F-16,

– сказал Катков.

В начале октября Украине стало известно, что Нидерланды передали Украине свои первые F-16. Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекельманс во время визита в Харьков.