Такая цель является сложной для поражения по ряду причин. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в разговоре с 24 Каналом предположил, чем Воздушные силы могли поразить российский Су-25.

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Чем могли сбить российский Су-35

Воздушные силы ВСУ 7 июня сообщили, что на Курском направлении в результате успешной операции сбили многоцелевой российский истребитель Су-35. Также ВС опубликовали видео со сбитым самолетом уже на земле. Объективный контроль осуществляли с разведывательного дрона, что может свидетельствовать о том, что самолет находился довольно близко к границе с Украиной.

О других деталях, в том числе и о виде оружия, из которого поразили истребитель, сообщено не было. Однако есть предположение, что сбить российский борт смог F-16, но и это еще не все.

Сам F-16 не мог бы достичь такого результата, если бы не было привлечено шведского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Это такая станция-радар и одновременно пункт управления, который обнаруживает и обеспечивает свои средства поражения информацией на дальних расстояниях. Это было неожиданно,

– отметил Игорь Романенко.

Дело в том, что около года назад Швеция сообщила о том, что поставит Украине свои самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C (ASC 890). Однако этот процесс несколько тормозили в Соединенных Штатах. Кроме того, в Украине официально не подтверждали информацию о получении шведских самолетов. Хотя в апреле 2025 года были данные о том, что самолет уже совершил первый испытательный полет над Львовом.

Что известно о Saab 340

Шведский самолет Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning and Control) – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, разработанный на базе пассажирского турбовинтового самолета Saab 340. Его основное назначение – обнаружение воздушных целей, координация действий боевой авиации, а также обеспечение управления воздушными операциями.

Он может отслеживать десятки воздушных и морских целей одновременно, и передавать информацию не только на воздушные средства, но и на средства поражения, действующих на земле и на море.

Среди других особенностей этого самолета: небольшие размеры и стоимость по сравнению с большими ДРЛО самолетами и хорошая маневренность и эксплуатация с коротких полос.

"Нам, безусловно, не хватало таких возможностей. Это исторический момент деятельности, которую провели военные и командование Воздушных сил", – добавил военный эксперт.

Напомним, что россияне также имеют на вооружении самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Говорится об А-50, который используют вместе с воздушным пунктом управления Ил-22. Однако их технический уровень разведки ниже. Кроме того, таких самолетов в России очень немного, чему способствует и Украина. В 2024 году А-50 сбили над Азовским морем, а затем поразили в Приазовье.

Во время недавней операции СБУ "Паутина" украинским дронам снова удалось уничтожить дорогостоящие самолеты вражеских самолетов. Восстановлению самолеты А-50 не подлежат.