Зеленский сказал, сколько нужно F-16 или других боевых самолетов для паритета с Россией
Источник:Telegraf
Украина уже давно ожидает американские истребители F-16. Президент назвал количество этих самолетов, которое необходимо для того, чтобы уравнять силы.
По словам Владимира Зеленского, Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны. Кроме этого, он сказал о "120-130" истребителей F-16 или других передних самолетов нужны для получения паритета с Россией.
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Россия может бить по Украине любым оружием
Глава нашего государства резко критиковал ограничения на нанесение ударов западным оружием по российской территории, хотя Великобритания и Соединенные Штаты в последние дни намекали, что эти запреты могут ослабить.
Они могут вести огонь со своей территории по нашему любому оружию. Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы ничего не можем сделать с их системами, которые находятся на территории России, с западным оружием,
– объяснил Зеленский.
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что "в конце концов Украина должна сама принять решение о том, как она собирается вести эту войну".
Первые F-16 могут прибыть в Украину уже до конца июля, – СМИ
- Западные истребители F-16 могут прибыть в Украину уже в течение следующих недель. Вероятный срок – это июнь – июль. Об этом сообщает британское СМИ со ссылкой на высокопоставленный военный источник. Истребители F-16 помогут ВСУ эффективнее уничтожать врага.
- Журналисты сообщают, что союзники должны передать первые самолеты F-16 в Украину уже до июня-июля. В то же время источник не сообщил The Standard, кто именно будет поставлять эти истребители, ведь уже ряд стран согласился на такое решение. Великобритания, свою очередь, помогает готовить украинских пилотов.
- Издание отмечает, что наше государство ожидало этого решения в течение двух лет. Это помогу ВСУ достичь паритета с российской армией в воздухе.