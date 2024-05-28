Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что для истребителей F-16 изготовлены едва ли не лучшие ракеты – AIM-9 Sidewinder, способны наносить поражение до 20 километров. Изготовили этих ракет более 200 000, и это – самая производительная ракета ближнего боя, которая уже способна сбивать более 260 целей включая беспилотные системы.
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Даже 3 – 4 истребителя F-16, поднятые в воздух во время атаки "Шахедами" по Украине, могут перекрыть атаку без использования дорогих ракет, установленных на наземных системах, которые ВСУ сейчас используют.
За один заход – минус 10 беспилотников
Петр Черник отметил, что есть еще один вид оружия – М61 А1 – высокоскоростная, роторная, шестиствольная 20-миллиметровая пушка, которая имеет более 500 снарядов боекомплекта, рассчитанных каждый на очередь по 10 снарядов.
"Компьютер сам вычисляет цель и выставляет точку прицеливания. Все автоматизировано, синхронизировано, пилоту только нужно нажать на гашетку – и эта пушка за один заход запросто может уничтожить не менее 10 беспилотников", – сказал военный эксперт.
Самостоятельного производства нет
Что касается запуска производства "Шахедов", которое россияне хотят увеличить до 6 тысяч в год, единственный вариант предотвратить это – запустить большим массированным роем украинские беспилотники, которые прилетят к заводам и начнут их уничтожать в таком количестве, чтобы они не успевали наращивать производство. Однако такого потенциала у Украины пока нет.
У нас есть блестящие результаты по нефтеперерабатывающей отрасли России: мы зацепили до 15% их заводов. Сейчас есть хорошие новости, что удалось ударить по серьезным радиолокационным станциям загоризонтного обнаружения ракетного нападения. Но этого пока что мало,
– подчеркнул Петр Черник.
По его мнению, россияне вряд ли выйдут на высокие показатели производства "Шахедов", ведь у них до сих пор нет линейки самостоятельного производства. Так, корпус к "Шахеду" они делают сами, могут склепать его из дюралюминия.
Однако насытить его, начиная от двухтактного двигателя и заканчивая микроэлектроникой, оккупанты не могут. Даже маркировка у них передернута с китайской.
Производственные мощности наращиваются год – полтора, и при нормальном технологическом укладе России такая несложная машина как "Шахед-136" могла бы уже производиться в таком количестве. Однако даже при самой массированной атаке этими беспилотниками в марте 2024 года они выпустили лишь чуть более 600 единиц,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Когда Украине передадут самолеты F-16
- В Бельгии объявили, что предоставят Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты должны прибыть до конца этого года. Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.
- В Нидерландах пообещали предоставить Украине не менее 24 самолетов. Наши пилоты долгий срок учились обслуживать все важные системы и детали, которые летчик самолета F-16 использует во время задач. Известно, что украинцы уже умеют обслуживать шлемы, кислородные системы и парашюты. Нидерланды передадут самолеты Украине, как только осуществят переход на истребители F-35. Это может произойти уже этой осенью.
- Дания также передаст Украине 19 самолетов. Премьер-министр Дании сказал, что "F-16 будут в небе над Украиной в течение месяцев".
- Пока же украинские пилоты получили от Чехии первый полноценный тренажер-симулятор F-16, который позволяет имитировать события, происходящие в воздушном пространстве. Наши специалисты уже тестируют и готовят к эксплуатации основной модуль.