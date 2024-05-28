Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що для винищувачів F-16 виготовлено чи не найкращі ракети – AIM-9 Sidewinder, здатні завдавати уражень до 20 кілометрів. Виготовили цих ракет більше ніж 200 000, і це – найпродуктивніша ракета ближнього бою, яка вже здатна збивати понад 260 цілей включно з безпілотними системами.

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Навіть 3 – 4 винищувачі F-16, підняті у повітря під час атаки "Шахедами" по Україні, можуть перекрити атаку без використання дорогих ракет, встановлених на наземних системах, які ЗСУ зараз використовують.

За один захід – мінус 10 безпілотників

Петро Черник наголосив, що є ще один вид зброї – М61 А1 – високошвидкісна, роторна, шестиствольна 20-міліметрова гармата, яка має понад 500 снарядів боєкомплекту, розрахованих кожен на чергу по 10 снарядів.

"Комп'ютер сам обчислює ціль та виставляє точку прицілення. Все автоматизовано, синхронізовано, пілоту лише потрібно натиснути на гашетку – і ця гармата за одним заходом запросто може знищити щонайменше 10 безпілотників", – сказав військовий експерт.

Самостійного виробництва немає

Що ж до запуску виробництва "Шахедів", яке росіяни хочуть збільшити до 6 тисяч на рік, єдиний варіант запобігти цьому – запустити великим масованим роєм українські безпілотники, які прилетять до заводів і почнуть їх нищити у такій кількості, щоб вони не встигали нарощувати виробництво. Проте такого потенціалу в України поки що немає.

У нас є блискучі результати по нафтопереробній галузі Росії: ми зачепили до 15% їхніх заводів. Зараз є хороші новини, що вдалося вдарити по серйозних радіолокаційних станціях загоризонтного виявлення ракетного нападу. Але цього поки що замало,

– підкреслив Петро Черник.

На його думку, росіяни навряд чи вийдуть на високі показники виробництва "Шахедів", адже в них і досі немає лінійки самостійного виробництва. Так, корпус до "Шахеда" вони роблять самі, можуть склепати його із дюралюмінію.

Проте наситити його, починаючи від двотактного двигуна і закінчуючи мікроелектронікою, окупанти не можуть. Навіть маркування в них передерте з китайського.

Виробничі потужності нарощуються рік – півтора, і при нормальному технологічному укладі Росії така нескладна машина як "Шахед-136" могла б уже вироблятися у такій кількості. Проте навіть за наймасованішої атаки цими безпілотниками у березні 2024 року вони випустили лише трохи більше ніж 600 одиниць,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Коли Україні передадуть літаки F-16