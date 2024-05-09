Есть летчики, которые завершают обучение на F-16, – Евлаш сказал, когда будут готовы наши пилоты

Часть украинских пилотов завершают обучение на F-16. Когда эти истребители прибудут в Украину, наши летчики уже будут готовы к выполнению задач.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ. Илья Евлаш отметил, что подготовка безостановочная, передает 24 Канал.

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"Будут готовы к выполнению боевых задач"

По словам представителя, подготовка безостановочная. Этот процесс продолжается на разных уровнях.

Мы уже имеем летчиков, которые завершают свое обучение на F-16. Как только это станет возможно, F-16 прибудут в Украину, конечно, эти пилоты уже будут готовы к выполнению боевых задач в воздушном пространстве в украинском небе,

– подчеркнул Илья Евлаш.

Также отметил, что Украине нужен не один десяток самолетов типа F-16 для того, чтобы защитить воздушное пространство и отражать атаки российского агрессора.

Такие истребители будут способны бороться и с малоразмерными целями, в частности, с крылатыми ракетами,

– рассказал спикер.

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