"Смогут повлиять на динамику войны": как истребители F-16 помогут Украине
Источник:Associated Press
F-16 усилят военную мощь Украины, особенно за счет модернизации противовоздушной обороны. В то же время истребители самостоятельно не переломят ход войны.
31 июля стало известно, что истребители F-16 уже в Украине. По данным западной прессы, эти самолеты уже использовали для противовоздушной обороны, однако официального подтверждения поступлений и применения этих самолетов пока нет.
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Как F-16 повлияют на динамику войны
По словам аналитиков AP, F-16 американского производства – это культовый истребитель, который в течение 50 лет был фронтовым боевым самолетом альянса НАТО и многочисленных военно-воздушных сил во всем мире.
Западные страны пообещали Киеву предоставить F-16, и некоторые из них прибыли в Украину, пишет Associated Press со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ожидается, что истребители вскоре начнут совершать боевые полеты в украинском небе и станут крайне необходимым толчком, чтобы противостоять вторжению России.
По словам Федерико Борсари из Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, F-16, вероятно, будут выполнять три основные задачи:
- перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые атакуют Украину;
- подавлять системы ПВО противника;
- наносить удары по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".
Они смогут повлиять на определенную динамику войны,
– сказал Борсари.
Стоит отметить, что много информации о развертывании F-16 засекречено, включая то, какие цели западные правительства позволяют поражать и какое оружие они пришлют вместе с самолетами.
Какие вызовы теперь стоят перед Украиной
Марина Мирон из отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона назвала вызовы, которые стоят перед Украиной после получения F-16.
Примерно девятимесячное обучение в США и Европе для украинских пилотов было ускоренным курсом по сравнению с обычным трехлетним курсом для западных пилотов. По словам Мирон, это будет означать ограничение их производительности.
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F-16 также требует большого количества вспомогательного персонала, например квалифицированных инженеров по техническому обслуживанию, загрузчиков боеприпасов, аналитиков разведки и бригад экстренной помощи.
Украина также должна создать сеть радиолокационных станций, усиленных ангаров, поставки запчастей и систем заправки. Качественные аэродромы также являются обязательными, поскольку воздухозаборник F-16 расположен близко к асфальту, поэтому существует опасность засасывания мусора и грязи в двигатель.
Нужно решить так много связанных с этим проблем,
– сказала Мирон.
К слову, ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет комментировать наличие F-16, ведь для нас авиационная компонента – это фактор существенного выживания. Во время войны это не нужно озвучивать.