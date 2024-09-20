Катастрофа F-16 в Украине: названа вероятная причина, – Breaking Defense

Причиной катастрофы F-16 могло стать повреждение двигателя фрагментами сбитой ракеты. Тогда погиб украинский пилот Алексей Месь.

Об этом сообщается в издании Breaking Defense. Ранее Украина уже теряла самолеты.

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Почему мог упасть истребитель F-16

В материале отмечается, что одной из причин трагедии может быть случайный полет истребителя F-16 через облако обломков, оставшихся после перехвата и уничтожения российской ракеты. Это могло привести к повреждению двигателя и других частей самолета.

Пилот, погибшего в результате катастрофы F-16, – 30-летний подполковник Алексей Месь с позывным "Мунфиш". Он был командиром эскадрильной поддержки – заместителем командира операционной группы. Главнокомандующий Александр Сырский посмертно присвоил ему звание полковника.

Издание утверждает, что эта версия событий наиболее правдоподобна, поскольку, по данным их источника, Украина уже потеряла четыре истребителя по аналогичной причине – два МИГ-29 и два Су.

Источник отметил, что ранее такие потери не привлекали большого внимания, поскольку речь шла не о современных и дорогих истребителях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что продолжается расследование авиакатастрофы с самолетом F-16, который разбился 26 августа во время отражения массированного обстрела со стороны России. Глава государства констатировал, что не может разгласить детали инцидента, ссылаясь на законодательство.