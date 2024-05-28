Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, как именно западные самолеты смогут усилить наземные силы ВСУ. Кроме того, Черник объяснил, что необходимо для того, чтобы на поле боя произошли существенные изменения.

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Важное количество

Сейчас линия боестолкновения в Украине имеет длину примерно в 1500 километров. Россияне кратно преобладают ВСУ в количестве оружия, в частности в артиллерии. Удары наносят дивизионами, которые могут стоять максимально в 25 километрах от линии соприкосновения.

Эффективно уничтожать артиллерию врага могли бы F-16. Истребители могли бы подлетать на дистанцию удара и "отодвинуть" или уничтожить бомбами российскую артиллерию.

Потенциально 1 самолет может полностью уничтожить дивизион за один вылет. Но есть нюанс. Таких полетов должно быть много и они должны быть очень интенсивными. Только тогда будут изменения. Потому что условно 1 или 2 бомбы, как французские AASM Hammer, работают, но их всего передают 30 – 40 в месяц. Это ничто,

– отметил Петр Черник.

Для того чтобы эффект от применения таких бомб действительно был ощутимым для оккупантов, необходимо 30 – 40 бомб использовать за один самолетовылет. Если россияне сбрасывают за день около сотни бомб, то для результативных последствий Украине нужно было бы использовать около 200.

Тогда изменения на поле боя не заставили бы себя долго ждать.

Как именно должен работать F-16

После работы истребителей, то есть такой себе "зачистки" на подступах к линии фронта, уже могли бы работать наземные силы.

В то же время не стоит забывать, что у противника есть противовоздушная оборона – С-300, С-400. Их также надо уничтожать. Нет какой-то одной тактики или одного типа оружия, которая решает все. Потому что все должно идти в комплексе,

– отметил полковник запаса.

Черник смоделировал ситуацию для лучшего понимания, как должна выглядеть работа F-16.

"Например, вылетает 12 бортов, из них – первых 4 вычисляют потенциальное расположение авиации врага и запускают в их сторону ракеты. Далее ракеты AGM-88 HARM вычисляют и наносят удары по вражеским ЗРК. И только тогда должна вступать в бой бомбардировочная авиация. Но это очень примитивно. На самом деле все гораздо сложнее", – подчеркнул Черник.

Опять же для эффективных показателей нужен комплексный подход, который, свою очередь, требует большого количества средств. Безусловно, наносить можно и точечные удары. Тем более украинские военные достигают неплохих результатов благодаря этому и сейчас.

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