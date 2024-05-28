Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, як саме західні літаки зможуть підсилити наземні сили ЗСУ. Крім того, Черник пояснив, що необхідно для того, аби на полі бою сталися суттєві зміни.

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Важлива кількість

Наразі лінія боєзіткнення в Україні має довжину приблизно в 1500 кілометрів. Росіяни кратно переважають ЗСУ у кількості зброї, зокрема в артилерії. Удари завдають дивізіонами, які можуть стояти максимально за 25 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Ефективно нищити артилерію ворога могли б F-16. Винищувачі могли б підлітати на дистанцію удару та "відсунути" або ж знищити бомбами російську артилерію.

Потенційно 1 літак може повністю знищити дивізіон за один виліт. Але є нюанс. Таких польотів має бути багато і вони мають бути дуже інтенсивними. Тільки тоді будуть зміни. Бо умовно 1 чи 2 бомби, як французькі AASM Hammer, працюють, але їх всього передають 30 – 40 на місяць. Це ніщо,

– зазначив Петро Черник.

Для того, аби ефект від застосування таких бомб справді був відчутним для окупантів, необхідно 30 – 40 бомб використовувати за один літаковиліт. Якщо росіяни скидають за день близько сотні бомб, то для результативних наслідків Україні потрібно було б використовувати близько 200.

Тоді зміни на полі бою не змусили б себе довго чекати.

Як саме має працювати F-16

Після роботи винищувачів, тобто такої собі "зачистки" на підступах до лінії фронту, вже могли б працювати наземні сили.

Водночас не варто забувати, що у противника є протиповітряна оборона – С-300, С-400. Їх також треба знищувати. Немає якоїсь однієї тактики чи одного типу зброї, яка вирішує все. Бо все має йти у комплексі,

– зазначив полковник запасу.

Черник змоделював ситуацію для кращого розуміння, як має виглядати робота F-16.

"Наприклад, вилітає 12 бортів, з них – перших 4 обчисляють потенційне розташування авіації ворога та запускають у їхній бік ракети. Далі ракети AGM-88 HARM обчисляють та завдають ударів по ворожих ЗРК. І лише тоді має вступати у бій бомбардувальна авіація. Але це дуже примітивно. Насправді все набагато складніше", – наголосив Черник.

Знову ж для ефективних показників потрібна комплексний підхід, який, своєю чергою, потребує великої кількості засобів. Безумовно, завдавати можна і точкових ударів. Тим паче українські військові досягають непоганих результатів завдяки цьому і зараз.

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