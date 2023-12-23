F-16 – это просто носитель: при каких условиях самолеты играют решающую роль в войне

Нидерланды готовятся отправить в Украину первые 18 самолетов F-16. Для нашего государства критически необходима новая авиация. Однако только самолеты не способны переломить ход боевых действий.

Для того чтобы западные истребители помогли ВСУ, нужен целый комплекс условий. Подробнее о них 24 Каналу рассказал Андрей Харук – военный эксперт, историк, объяснив также, когда самолеты F-16 могут прибыть в Украину

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Что важно для эффективной работы F-16

Неизвестно, когда точно самолеты F-16 прибудут в Украину. Однако это хорошая новость, ведь для российских оккупантов это также будет сюрпризом. Однако для того, чтобы F-16 действительно коренным образом изменили ситуацию на фронте, необходимо не просто самолеты, а прежде всего вооружение к нему.

F-16 – это только платформа, носитель вооружения. Если нам передадут только ракеты SideWinder малой дальности, это одна вещь. Если нам передадут ракеты AIM120 средней дальности, это уже другая ситуация. Они позволят получить господство в воздухе на определенном участке фронта,

– подчеркнул Андрей Харук.

AIM-120 AMRAAM

Это американская управляемая ракета средней дальности класса воздуха – воздух. Ракета способна работать при любых погодных условиях. AIM-120 AMRAAM предназначен для поражения воздушных целей врага за пределами прямой видимости.

Что немаловажно, ракета AIM-120 AMRAAM легкая и эффективная, имеет комбинацию инерциальной навигации. Проще говоря, сама может определять координаты и параметры движения цели.

Ракеты AMRAAM различных модификаций обладают способностью наносить удары на расстоянии от 55 до 180 километров.

Собственно, чтобы наглядно объяснить, как F-16 поможет на фронте, можно привести пример с уничтожением трех враждебных Су-34 на Юге. Сразу после этого активность оккупантов на южном направлении снизилась.

22 декабря российские истребители обезвредили Patriot, однако это довольно большая система и перемещать ее сложно. Это, по меньшей мере, требует соответствующих средств маскировки. F-16 – это мобильное средство, которое позволит уничтожать вражеские самолеты на нужных участках фронта.

Другая составляющая – это вооружение класса "воздух – земля". У нас уже есть бомбы JDAM-ER, но с F-16 нам потребуется дополнительное их количество. Имеются также ракеты Harm, которые с F-16 можно использовать гораздо эффективнее, чем из наших импровизированных МиГ-29,

– объяснил военный эксперт.

Важную роль также будет играть количество самолетов, которые передадут Украине. Для полного перевооружения Воздушных сил ВСУ необходимо около 180 таких бортов.

Украине должны передать как минимум 61 истребитель F-16 от Нидерландов и Дании.

Однако в этом аспекте самым важным будет количество пилотов, которые смогут управлять западными самолетами. В первую очередь это будет определять боевую эффективность F-16.

Как быстро могут передать самолеты

Если говорить о технической составляющей, то ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что в Украине достаточно оперативных аэродромов, где можно размещать самолеты.

F-16 по определению является экспедиционным самолетом. То есть, кроме самого самолета, к нему разработан еще и комплект соответствующего наземного оборудования. Он позволяет опрокинуть борт военно-транспортной авиацией в любую точку мира, где есть аэродром,

– отметил Харук.

Более того, передача самолетов может быть достаточно быстрым процессом, если для этого есть соответствующая потребность.

"Вопрос о подготовке технической составляющей не стоит вообще, если нам передадут соответствующее оборудование. Американцы, в случае необходимости, решают вопросы опрокидывания своих эскадрилий не через дни, а через часы. Если для нас это опрокидывание займет неделю – будет вполне приемлемо", – объяснил военный эксперт.

Важно о F-16 для Украины.