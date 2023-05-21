Безопасность Украины – это наша безопасность, – Сунак рассказал о тренировках украинских пилотов на F-16

Уже этим летом Великобритания приступит к обучению украинских пилотов на западных истребителях F-16. О тренировках рассказал премьер Риши Сунак в Хиросиме.

Британский лидер рассказал, как важна поддержка защиты Украины от России. Он подчеркнул: "Безопасность Украины – это наша безопасность".

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Тренировки на F-16 начнутся летом

Сунак отметил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16 уже этим летом. Объяснил, что делают это, чтобы "поддержать украинские военно-воздушные силы тем, что им нужно для будущего".

Также премьер приветствовал "очень ощутимый прогресс в предоставлении дальнейшей поддержки", которого удалось достичь на G7. В частности, речь идет о поддержке Байденом международной коалиции стран для предоставления передовых истребителей Украине.

Украина должна не только выиграть войну, но и выиграть справедливый и крепкий мир,

– подчеркнул Риши Сунак.

Кроме того, он назвал присутствие Владимира Зеленского на G7 в Хиросиме "очень мощным моментом".

Увидеть президента Зеленского, стоящего бок о бок со своими союзниками по G7, я считаю, что это сигнал России и миру, что мы объединены ради президента Зеленского и ради людей, и будем продолжать поддерживать его столько, сколько будет нужно,

– подчеркнул премьер Великобритании.

Канада заявила о готовности обучать пилотов

Накануне Риши Сунак сообщил, что Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиационную способность.Кстати, советник Джо Байдена Джейк Салливан отметил: "Во время обучения в ближайшие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их доставит и сколько".

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство также готово учить украинских пилотов управлять западными самолетами. Об этом он сообщил 21 мая на саммите G7 в Хиросиме.

Когда у Украины будут F-16 – мы выиграем эту войну

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что когда у нас будут истребители F-16, мы выиграем войну, развязанную Россией. Ведь эти самолеты могут работать по воздушным, наземным и надводным целям.

Истребители станут на защиту от террористических ударов агрессора. Кроме того, помогут деоккупировать наши территории. Силы обороны смогут наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам и логистическим цепочкам снабжения.