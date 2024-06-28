Бомбу изготовили в июне: каким новым оружием россияне обстреливают Харьков

Российская армия усиливает свои удары по Харькову. Для этого, в частности, модифицируют старое вооружение и производят новое. Теперь Харьков и регион страдает не только от КАБов.

Ужасные разрушения теперь вызывают сверхмощные авиабомбы ФАБ-500. Ими ударили по району жилой застройки. Подробнее о смертоносном оружии рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Чем оккупанты бьют по Харькову

Несколько дней назад оккупанты попали по частной школе ФАБом-250. Это впервые, когда на город сбросили не УМБП (КАБ), а именно мощные ФАБ. Россия учится, модифицирует свое оружие и технику, чтобы в Харьков прилетало что-то смертоноснее.

Уже днем 28 июня на Харьков сбросили две ФАБ-500, которые прилетели по жилому сектору. Один ФАБ упал между домами, другой – прилетел в дом, но, к счастью, не разорвался. Хотя вред даже от неразорвавшегося снаряда был немалым, в частности повредило окружающие дома и пожарную частицу. 5 человек обратились к медикам с осколочными ранениями

Когда в марте полетели по Харькову первые УМБП с самолетов, у меня возникло такое ощущение, что мы являемся таким своеобразным полигоном, на котором российские власти и армия учится убивать. Вчерашний ФАБ-500 это подтвердил,

– поделилась эмоциями Анна Черненко.

Правоохранители исследовали снаряды, один из которых не разорвался, а остался полностью целым. На устройстве, который доставляет эту бомбу, была маркировка "1.06.2024". То есть это означает, что россияне изготовили авиабомбу меньше месяца назад.

Также удалось выяснить, что его изготовили на Белгородщине, в населенном пункте Майское. Заметим, что когда оккупанты ударили по центру Харькова 22 июня, выпускали УМПБ из населенного пункта Строитель, что также в Белгородской области. Говорится о довольно больших расстояниях.

Утром 28 июня в Харькове снова раздается воздушная тревога

, в городе раздавались взрывы. Позаботьтесь о своей безопасности!

К сожалению, российские обстрелы будут продолжаться, поэтому людям стоит быть готовым оказать первую медицинскую помощь себе, своим близким или окружающим. В частности, по возможности, стоит пройти курсы ПМП. Эти знания никогда не потеряют своей актуальности, даже в мирное время. Это может спасти жизнь.