Жахливі руйнування тепер спричиняють надпотужні авіабомби ФАБ-500. Ними вдарили по району житлової забудови. Детальніше про смертоносну зброю розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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Чим окупанти б'ють по Харкову

Кілька днів тому окупанти влучили по приватній школі ФАБом-250. Це вперше, коли на місто скинули не УМБП (КАБ), а саме потужніші ФАБ. Росія вчиться, модифікує свою зброю та техніку, щоб до Харкова прилітало щось смертоносніше.

Вже вдень 28 червня на Харків скинули два ФАБ-500, які прилетіли по житловому сектору. Один ФАБ впав між будинками, інший – прилетів у будинок, але, на щастя, не розірвався. Хоч шкода навіть від нерозірваного снаряда була чималою, зокрема пошкодило навколишні будинки та пожежну частинку. 5 людей звернулися до медиків з осколковими пораненнями

Коли в березні полетіли по Харкову перші УМБП з літаків, у мене виникло таке відчуття, що ми є таким своєрідним полігоном, на якому російська влада та армія вчиться вбивати. Вчорашній ФАБ-500 це підтвердив,

– поділилась емоціями Анна Черненко.

Правоохоронці дослідили снаряди, один з яких не розірвався, а залишився повністю цілим. На пристрої, який доставляє цю бомбу, було маркування "1.06.2024". Тобто це означає, що росіяни виготовили авіабомбу менше ніж місяць тому.

Також вдалося з'ясувати, що його виготовили на Бєлгородщині, у населеному пункті Майське. Зауважимо, що коли окупанти вдарили по центру Харкова 22 червня, випускали УМПБ з населеного пункту Строїтєль, що також у Бєлгородській області. Мовиться про доволі великі відстані.

Зверніть увагу! Вранці 28 червня у Харкові знову лунає повітряна тривога, у місті лунали вибухи. Подбайте про свою безпеку!

На жаль, російські обстріли продовжуватимуться, тож людям варто бути готовим надати першу медичну допомогу собі, своїм близьким або навколишнім. Зокрема, за можливості, варто пройти курси ПМД. Ці знання ніколи не втратять своєї актуальності, навіть у мирний час. Це може врятувати життя.