Саперы уничтожили полутонную авиабомбу оккупантов в Харьковской области: зрелищное видео

Саперы-водолазы в Харьковской области взорвали российскую авиабомбу ФАБ-500. Чтобы ликвидировать боеприпас такой взрывной силы, его опустили под толщу воды в реке.

Полутонную авиабомбу уничтожили в Купянском районе Харьковской области на реке Оскол. Опасную миссию выполнили саперы-водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования.

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Авиабомба вызвала мощный взрыв

Российскую ФАБ-500 ликвидировали на дне реки Оскол на Харьковщине. Помимо опасности от авиаснаряда спасатели также находились под угрозой обстрелов со стороны оккупантов. К счастью, ликвидация прошла успешно и никто не пострадал.

Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не приведет к беде,

– сообщили в ГСЧС.

Саперы-водолазы ликвидировали авиабомбу: смотрите видео

Саперы опускали авиабомбу на дно реки / Фото ГСЧС

Что известно о ФАБ-500 ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. В настоящее время в России на вооружении также есть ФАБ-500М-62, которые превращены в высокоточный боеприпас с возможностью планирования. Она является прямым аналогом американской разумной бомбы JDAM-ER. Максимальная дальность модифицированных ФАБ-500 – до 70 км.

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