Страшная угроза для фронта: в ГУР сказали, сколько ФАБов планирует изготовить Россия

В украинской разведке заявили, что Россия масштабирует изготовление бомб, которые становятся ей полезными при проведении наземных операций. В частности, у страны-агрессора появляется большое производство ФАБ-1500 и ФАБ-3000

Управляемые авиабомбы – очень мощное оружие, и Россия пытается использовать это преимущество, заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Серьезная опасность

Украинская разведка начала следить за ситуацией по совершенствованию всех ФАБов 250, 500, 1500, начиная с мая 2022 года.

: Фугасные авиабомбы (ФАБ) предназначены для разрушения различных военных, промышленных и транспортных сооружений, подвижного состава и населенных пунктов.

По словам Скибицкого, тогда оккупанты в день изготавливали 20 – 25 универсальных комплектов для управляемых авиационных бомб. На сегодня уже сотни, а то и тысячи производят на предприятиях России.

Разведчик отмечает, что ФАБы – мощное оружие, которое сложно поразить средствами ПВО, поскольку самолет применяет ее на дальности от 50 до 70 километров от линии фронта.

Военный отметил, что у Кремля амбициозные планы. Он хочет изготавливать такие бомбы в количестве 20 – 30 тысяч в год.

Скибицкий подчеркнул, что это может быть угрожающе. Сегодня на поле боя Россия использует ежедневно от 100 до 140 ФАБов разного сорта. Преимущественно, это ФАБ-500.

Это разрушительная бомба, которая по сути полностью уничтожает наши оборонительные позиции. Именно на этом и делает упор враг,

– заявил представитель ГУР.

Расширение производства ФАБ-1500 и ФАБ-3000 увеличит потенциал нанесения точечных ударов российскими самолетами. С одной стороны, заметил военный, это страшно. А с другой – Воздушные силы неоднократно успешно боролись с вражеской авиацией на разных направлениях.

По мнению Скибицкого, в ответ на усиление производства бомб Россией Украина должна наращивать систему ПВО.