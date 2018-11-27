Facebook массово удаляет сообщения украинцев о российской агрессии

В понедельник, 26 ноября, социальная сеть Facebook удалила сообщения некоторых украинцев о российской агрессии против Украины. Причиной стало якобы "нарушение норм сообщества".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, Facebook заблокировал сообщения заместителя гендиректора Укринформа Марины Сингаевской, волонтера Анастасии Тимофеевой, руководительницы программ Центра исследований освободительного движения Ярины Ясиневич.

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Facebook закрыл два моих поста. Я думала, может, те, где не сдерживалась и писала определенные нехорошие слова во время вчерашнего заседания ВР, но нет. Эти посты касаются российской агрессии против Украины. Конечно, я прислала их на повторную проверку,

– сообщила Сингаевская.

В свою очередь Тимофеева сообщила, что в своем сообщении она добавила два хэштега #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression.

"И что вы думаете? Facebook решил удалить мой пост через 3 часа. Такое впечатление, будто мои два предложения очень сильно травмировали репутацию "моей любимой соцсети", – написала волонтерка.

Еще одним из заблокированных в Facebook постов стало интервью с российским политологом Лилией Шевцовой, которая яро критикует нынешнюю политическую систему в России. Еще два заблокированных поста были новостями о нападении и захвате Россией украинских судов. Заблокированная новость содержала цитаты министра иностранных дел Украины Павла Климкина, что это "совершенно новый уровень провокаций и агрессии", и нападение является желанием России "захватить Азовское море".

Еще одна заблокированная новость цитировала заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Россия подтянула к границе с Украиной 500 своих боевых самолетов тактической авиации и до 340 вертолетов армейской авиации.

По мнению медиаюристов Игоря Розкладая, причин для удаления публикаций в Facebook может быть две. Одна из них – технический сбой.

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Мне показалось довольно странным, что три различные публикации, касающиеся России, были одновременно заблокированы, и у меня есть определенные подозрения, но подтвердить их пока невозможно, поскольку Facebook не всегда подробно объясняет причины блокировки,

– объяснил Розкладай.

Жалобу в администрацию соцсети подготовило Министерство информационной политики Украины. Там считают, что блокировка является следствием вредного использования сети заинтересованными лицами, или наличии системной ошибки в алгоритмах оценки контента.

"Мы также отметили, что такой проблемой поражены профили журналистов. Кроме того, были зафиксированы атаки ботов по распространению фейковой информации о решении военного положения. Все это мы отметили и ждем ответа", – заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

Россия не замедлила с реакцией. В ФСБ РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка. 15 украинских моряков уже арестовали в оккупированном Крыму. В ответ на действия РФ Украина ввела военное положение на территории 10 областей до 26 декабря.