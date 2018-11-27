Facebook масово видаляє дописи українців про російську агресію

У понеділок, 26 листопада, соціальна мережа Facebook видалила дописи деяких українців про російську агресію проти України. Причиною стало нібито "порушення норм спільноти".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, Facebook заблокував дописи заступниці гендиректора Укрінформу Марини Сингаївської, волонтерки Анастасії Тимофієвої, керівниці програм Центру досліджень визвольного руху Ярини Ясиневич.

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Facebook закрив два моїх пости. Я думала, може, ті, де не стримувалася і писала певні негарні слова під час учорашнього засідання ВР, але ж ні. Ці пости стосуються російської агресії проти України. Звісно, я надіслала їх на повторну перевірку,

– повідомила Сингаївська.

У свою чергу Тимофієва повідомила, що у своєму дописі вона додала два хештеги #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression.

"І що ви думаєте? Facebook вирішив видалити мій пост через 3 години. Таке враження, ніби мої дві пропозиції дуже сильно травмували репутацію "моєї улюбленої соцмережі", – написала волонтерка.

Ще одним із заблокованих у Facebook постів стало інтерв'ю з російським політологом Лілією Шевцовою, яка затято критикує нинішню політичну систему в Росії. Ще два блокованих пости були новинами про напад і захоплення Росією українських суден. Заблокована новина містила цитати міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, що це "абсолютно новий рівень провокацій і агресії", і напад є бажанням Росії "захопити Азовське море".

Ще одна заблокована новина цитувала заяву Головного управління розвідки Міноборони України про те, що Росія підтягнула до кордону з Україною 500 своїх бойових літаків тактичної авіації та до 340 вертольотів армійської авіації.

На думку медіаюриста Ігоря Розкладая, причин для видалення публікацій у Facebook може бути дві. Одна з них – технічний збій.

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Мені здалося досить дивним, що три різні публікації, що стосуються Росії, були одночасно заблоковані, і у мене є певні підозри, але підтвердити їх поки неможливо, оскільки Facebook не завжди детально пояснює причини блокування,

– пояснив Розкладай.

Скаргу до адміністрації соцмережі підготувало Міністерство інформаційної політики України. Там вважають, що блокування є наслідком шкідливого використання мережі зацікавленими особами, або наявності системної помилки в алгоритмах оцінки контенту.

"Ми також відзначили, що такою проблемою уражені профілі журналістів. Крім того, були зафіксовані атаки ботів з розповсюдження фейкової інформації про рішення воєнного стану. Все це ми відзначили і чекаємо відповіді", – заявив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.



У відповідь на дії РФ Україна запровадила воєнний стан на території 10 областей до 26 грудня.