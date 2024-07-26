В России суд заочно осудил ведущего 24 Канала Фахрудина Шарафмала

Российский суд заочно приговорил журналиста, телеведущего 24 Канала Фахрудина Шарафмала к 7 годам колонии. Украинского медийщика обвиняют в экстремизме и призывах к убийству россиян.

О приговоре московского суда стало известно сегодня, 26 июля, об этом активно пишут российские СМИ и телеграм-каналы. Вражеские ресурсы без контекста распространяют искаженные сообщения о деятельности журналиста.

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"Суд в Москве заочно приговорил к 7 годам колонии украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, который призывал к убийствам россиян, сообщили в прокуратуре", – говорится в сообщениях пропагандистских СМИ.

При этом отмечают, что Фахрудин Шарафмал внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

Россияне – законные враги Украины

Журналист Фахрудин Шарафмал уже отреагировал на приговор московского суда против него. Он отметил, что россияне – законные враги Украины, а их показательные судилища не имеют ничего общего с законом и уважением к правам человека.

Те, кого и следовало бы приговорить к заключению – это сами же россияне: судьи, военные, гражданские (которые поддерживают агрессию против Украины) и пропагандисты. Все они виноваты в неспровоцированной, несправедливой и преступной войне России против нашей страны,

– отметил Фахрудин Шарафмал.

Что этому предшествовало

Отметим, что журналист занимает активную гражданскую позицию, является волонтером и регулярно проводит масштабные сборы на нужды ВСУ.

Речь о ситуации, которая произошла в эфире 24 Канала в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года.

В тот день журналист узнал о потере близкого друга – офицера морской пехоты Павла Сбитова, который погиб на войне против оккупантов, и, не сдержав эмоций, категорически высказался в адрес россиян.

Кроме того, Фахрудин Шарафмал отметил, что украинцы не хотели войны, но теперь будут стремиться не к миру, а к победе.

Впоследствии журналист извинился за свои слова и подчеркнул, что Украина придерживается всех международных норм, в том числе и Женевских конвенций, и никогда не допустит такого геноцида, который происходит на территории нашей страны.