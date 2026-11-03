Фальшивая "медицинка" в фальшивой "палате пыток": что произошло в Петропавловской Борщаговке

2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошли массовые столкновения. Перед этим в соцсетях распространились сообщения о якобы незаконном удержании военных, пытках и гибели человека...

Вечером 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины, произошли массовые столкновения. Перед этим в соцсетях распространились сообщения о якобы незаконном удержании военных, пытках и даже гибели человека.

Впоследствии правоохранители опровергли информацию о заложниках и погибшем и пояснили, что в доме находился временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии. Таким образом, стало ясно, что произошла провокация, а не "разоблачение неравнодушными гражданами во главе с отважной медсестрой подпольной пыточной".

Тем не менее, беспорядков избежать не удалось. У дома собралось около сотни агрессивных людей. Часть толпы пыталась проникнуть внутрь, бросала камни и яйца, применяла перцовые баллончики, дымовые шашки и петарды. Также подверглись атаке журналисты, были повреждены автомобили правоохранителей и т. д. В результате столкновений были пострадавшие.

Успокоить ситуацию удалось только после прибытия на место происшествия главы НГУ Пивненко, руководителя Офиса президента Буданова, а главное – ветеранов.

Теперь обстоятельства инцидента начали выяснять Нацгвардия, ГБР, прокуратура и Офис военного омбудсмена. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о возможном постороннем влиянии на события, а впоследствии сообщил о задержании женщины, которая первой приехала к дому на поддельной "скорой" и выдавала себя одновременно и за "медикиню", и за "журналистку". Что известно об инциденте и какие версии проверяются – далее в материале 24 Канала.

Что известно о военных, находившихся в доме на Петропавловской Борщаговке

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко пояснил, что дом был временным пунктом дислокации, где мобилизованные проходили оформление документов и проверки перед отправкой в учебный центр:

Этот дом был временным пунктом дислокации подразделения Национальной гвардии, куда прибывали военнослужащие, мобилизованные через ТЦК, которые проходят оформление документов, проходят проверки, а затем в установленном порядке отправляются, когда появляется возможность, потому что в учебном центре работают по взводам, по ротам, по батальонам, и мы не можем отправлять по одному. Формируют подразделение, и мы отправляем их в учебный центр на 58 дней", – отметил генерал Пивненко.

По словам Пивненко, Нацгвардия арендует помещение, поскольку средств на строительство отдельных пунктов дислокации нет.

24 Канал установил, что это здание принадлежало ныне национализированному нефтебаку российского олигарха Фридмана; государство пыталось продать его с аукциона, но не нашло покупателей.

Командующий подтвердил, что четверо военнослужащих, задержанных после самовольного оставления части (СОЧ), имели травмы и нуждались в медицинской помощи. Их доставили в медицинский центр НГУ. В то же время пресс-офицер Нацгвардии Руслан Музычук опроверг сообщения о военном со сломанным позвоночником: все четверо самостоятельно дошли до машины скорой помощи.

Страшные новости о тяжелых травмах распространялись в соцсетях (в частности, в TikTok), а на месте происшествия о "палате пыток" громче всех и в самых разных позах кричала "медикиня". Довольно быстро удалось установить, кто эта женщина. Ее зовут Валентина Молодая. Дочитайте до конца, чтобы узнать подробности о ее мотивах и участии в предыдущих провокациях.

Генерал Пивненко пообещал проверить, были ли нарушения со стороны военнослужащих, и установить виновных.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что в здании также находились бойцы, защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", побывавшие в российском плену и вернувшиеся к службе. Офис военного омбудсмена проверяет условия их пребывания и организацию службы. По словам Решетиловой, все военные находятся в безопасности и получают медицинскую помощь.

Впоследствии выяснилось, что в здании на находились 26 человек, а четырем оказали медицинскую помощь. Силу к протестующим не применяли, хотя сами правоохранители пострадали – в них бросали камни и яйца. На данный момент уже установлены 16 активных участников беспорядков для правовой оценки их действий.

Столкновение в Петропавловской Борщаговке / 24 Канал

Откуда взялись слухи о пытках и кто мог повлиять на столкновения

Обострению ситуации предшествовали сообщения в Telegram-каналах и трансляциях TikTok о якобы пытках военных, тяжких травмах и гибели человека. Часть присутствующих пришла к дому, чтобы якобы освободить тех, кого, согласно этим сообщениям, незаконно мобилизовали и удерживали.

Ведущая "24 Канала" Инна Набок, которая ве находилась на месте событийь с 19:35 до примерно 23:10, обратила внимание на женщину в форме медика, которая заявляла о тяжелом состоянии военных и недопуске к ним врачей. По мнению журналистки, такие утверждения могли способствовать обострению ситуации.

Женщина в форме медика – это Валентина Молодая / фото "Следство.Инфо"

У меня нет прямых доказательств того, что это была провокация. Но похоже на это,

– сказала журналистка 24 Канала во время эфира.

Набок также рассказала о 14-летнего подростка, которого впоследствии вывели из дома в термоодеяле. По ее наблюдениям, парень перелезал через ограду и при этом вел себя агрессивно и ругался на русском языке. Сделать все это одновременно у него не получилось, поэтому он потерял равновесие и упал за забор. Позже руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов пообщался с ним и позвонил его сестре, чтобы она забрала подростка. Тогда же выяснилось, что ему 14 лет.

Что он там делал и почему лазил по забору – неизвестно, но российская пропаганда попыталась сделать из него жертву и нового "мальчика в трусиках" (это один из самых известных российских фейков о "жертвах нацистов"). Интересно, что эту историю сразу подхватила пророссийская политик из Германии – лидер ультраправой партии АдН Алиса Вайдель.

Пост Вайдель о событиях под Киевом может указывать на скоординированные действия и информационную атаку против Украины / Скриншот

3 ноября, комментируя события, Кирилл Буданов заявил, что они произошли не без постороннего влияния, и правоохранительные органы должны установить организаторов.

Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже начали объективное расследование,

– подчеркнул Буданов.

Глава Офиса Президента также отметил, что из-за действий толпы люди, нуждавшиеся в медицинской помощи, не смогли вовремя попасть в больницу.

Реакция военных

После инцидента официальное заявление обнародовал 1-й корпус НГУ "Азов". Там подтвердили, что здание было временным пунктом дислокации воинской части 3121. В корпусе подчеркнули, что заботятся обо всех военнослужащих независимо от продолжительности их службы.

Для командования 1-го корпуса НГУ "Азов" личный состав – это самая большая ценность. "Азов" бережет жизнь и здоровье своих военнослужащих в чрезвычайно сложных условиях на фронте. Подразделение руководствуется теми же принципами и в тылу,

– говорится в сообщении.

В то же время командование пообещало наказать виновных, если проверка установит факты незаконного насилия в отношении военных.

Командующий корпусом Денис Прокопенко считает, что подобные акции могут дискредитировать украинскую армию и сыграть на руку России.

Люди, которые никоим образом не связаны с защитой страны, не служат в армии и не помогают Силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных и создавая выгодную для России картинку,

– сказал он.

Кирилл Буданов также призвал уважать военных и помнить об их роли в сохранении государства.

Никто не имеет права бесчинствовать. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас – это наши Силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг и давайте будем ответственными в своих решениях, – заявил он.

Как на поведение толпы реагировали очевидцы

Инна Набок рассказала, что среди присутствующих было много подростков, часть из которых, по ее наблюдениям, находилась в нетрезвом состоянии. Она видела, как люди бросали камни и яйца, повреждали автомобили правоохранителей и пытались прорваться на территорию.

Действия и манеру поведения этих молодых людей можно было бы описать термином из прошлого – "титушки". Также стоит отметить, что они были хорошо организованы и "кто-то" позаботился об их логистике и закупил для них яйца, которые сейчас стоят недешево.

Журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир, который также освещал события, сообщил о агрессии в отношении нацгвардейцев, полицейских и бойцов "Азова". По его словам, военных обливали жидкостями, оскорбляли, закидывали яйцами и плевали в них. Особенно его поразило отношение к бойцам, пережившим российский плен.

Я часто бываю на фронте и встретил там немало "азовцев", которые прошли через такой ад, о котором нам и не снилось. И они слышали в свой адрес проклятия,

– отметил журналист.

Он надеется, что следствие установит тех, кто разжигал настроения среди присутствующих и способствовал обострению ситуации.

Глава МВД Иван Выговский объявил о проведении " проведение служебной проверки " в связи с инцидентом с участием нацгвардейцев в Петропавловской Борщаговке. Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Киевской области привлекли представителей ГБР и Военного омбудсмена. Глава ведомства также призвал общественность не распространять ложные слухи и не совершать противоправных действий.

Что известно о задержании женщины, приехавшей на "скорой"

Особое внимание привлекла Валентина Молодая, которая представлялась владелицей частной службы скорой помощи "Медпрестиж" и рассказывала о якобы незаконном удержании военных.

Начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус сообщил, что женщина называла себя владелицей компании. В то же время журналисты "Следство.Инфо" установили, что Молодая является владелицей клиники пластической и эстетической хирургии.

По информации журналистов, "Медпрестиж" прекратил работу в 2023 году, а автомобиль скорой помощи продали в 2024-м. Бывший владелец компании Михаил Фурман заявил, что покупатели должны были удалить брендировку и не имели права представляться владельцами службы. Сама Молодая назвала информацию о продаже автомобиля слухами.

Впоследствии Кирилл Буданов сообщил, что женщина, которая первой приехала на скорой к дому в Петропавловской Борщаговке, была задержана. Вероятно, речь идет именно о Валентине Молодой.

Женщина надела форму медицинского персонала и заранее приобрела автомобиль скорой помощи. Вместе с водителем она провела разведку объекта как минимум за три дня до инцидента,

– заявил Буданов.

Кроме того, у задержанной обнаружили переписку с Telegram-каналами, которые впоследствии массово распространяли информацию о событиях возле военного городка. Мотивы ее действий пока выясняет следствие: среди версий – личные мотивы, желание привлечь внимание или заработать.

Буданов также сообщил, что люди, действительно нуждавшиеся в медицинской помощи, находятся в больнице, тогда как большинство военных в здании в ней не нуждались.

Командование Нацгвардии решило срочно изменить место дислокации военнослужащих, поскольку после огласки его расположение могло стать известно россиянам.

Окончательные выводы о условиях пребывания военных и причинах обострения ситуации в Петропавловской Борщаговке должны появиться после завершения проверок и расследования.