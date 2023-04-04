В Полтаве не переименовать улицу в честь погибшего бойца Азову: семья говорит о фальсификации

Семья павшего бойца полка "Азов" Дмитрия Пругла заявила о фальсификации голосования за название улицы Маршала Бирюзова в Полтаве. Жена военного утверждает, что людей заставили голосовать за название "Решетиловская".

Недавно состоялось плановое заседание рабочей группы по переименованию под председательством первого заместителя городского головы Валерия Пархоменко. Во время заседания выступила супруга погибшего защитника Украины Дмитрия Пругла. Екатерина Пругло обратилась к членам рабочей группы с проблемой, возникшей во время голосования, передает 24 Канал.

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Она утверждает, что на граждан городской территориальной общины оказывалось давление во время голосования, тем самым заставляя жителей общины голосовать за изменение названия улицы Маршала Бирюзова на Решетиловскую, а не на улицу Дмитрия Пругла, как того хотели сами голосующие.

Людей заставляли голосовать

Результаты голосования за переименование топонимов 2 очереди обжалуют. Делают это родные погибшего 2019 азовца Дмитрия Пругла. Его имя было среди вариантов переименования улицы Маршала Бирюзова. Они обратились к членам рабочей группы с требованием пересмотреть результаты, по которым наибольшее количество голосов получила историческое название улицы – Решетиловская.

24 Канал пообщался с Екатериной Пругло. Она рассказала о ситуации и сообщениях от людей, на которых оказывалось давление.

Екатерина утверждает, что у нее есть скриншоты относительно того, что в закрытых группах госучреждений руководство выставляет определенные условия работникам, чтобы они проголосовали за название Решетиловская.

"Есть сообщения из Полтавской областной больницы и других государственных учреждений о том, что на людей оказывалось давление. Им говорили, что если они не проголосуют за необходимый вариант, то к ним потом будет особое отношение", – заявила она.



Екатерина Пругло / Фото предоставлены 24 Каналу

Екатерина обратилась в ряд учреждений, в частности, к уполномоченному Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Также она готовит запрос к местным депутатам, горсовету.

Реакция юриста

Юрист Екатерины Сергей Ланкин, защищающий интересы военных и сотрудничающий с ассоциацией защитников "Азовстали", также прокомментировал свою позицию в комментарии 24 Канала.

Он также отметил, что на людей во время голосования оказывалось давление. "Очевидно, что у людей должен быть собственный выбор. В социальных сетях мы получили много отзывов недовольных граждан. Это анонимные скриншот-сообщения. Потому что из-за этого их могут уволить с работы или отчислить из университета", – рассказал Ланкин.

Мы считаем, что это недопустимо. Видим, что во многих городах, в частности, в столице активно переименовывают улицы в честь наших героев.

– утверждает юрист.

По его словам, уже готовится ряд обращений к местным депутатам, государственным органам, чтобы они обнародовали случаи, когда людей заставляли голосовать за другое название улицы.



Екатерина вместе с Дмитрием / Фото предоставлены 24 Каналу

"Поклонники переименования улицы на Решетиловскую опираются на то, что когда-то там пролегала дорога к населенному пункту Решетиловка. Но опять же сегодня один из элементов уважения нашим героям есть возможность переименования наиболее посещаемых улиц, чтобы увенчать память о них.

Такое переименование будет напоминать жителям, какова цена нашей свободы. Отказ в предоставлении этого названия – это манипуляция и непонимание", – добавил Сергей.

Обнародованные переписки – из чатов работников учреждений областного подчинения

Что говорят в горсовете

Валерий Пархоменко, первый заместитель Полтавского городского головы, глава рабочей группы по переименованию топонимов Полтавы: "Мы не можем допустить в нашем государстве такие беспрецедентные случаи, когда руководство областных заведений заставляет голосовать людей за переименование улицы. Поэтому мы поставили на паузу переименования этой улицы. Есть обращение жены. и родственников, перенаправим его в правоохранительные органы для того, чтобы установить причину, действительно ли оказывалось давление на людей для голосования".

А уже с 6 апреля стартует обсуждение вариантов названий улиц и переулков 3 очереди – в ней 55 улиц Полтавы и 10 в старостинских округах, названные в честь российских и советских деятелей культуры.

Что известно о павшего героя

Полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло присоединился к "Азову" в 2014 году. Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом.

В ночь с 6 на 7 июня в зоне проведения ООС в 2019 году 28-летний военный погиб. Произошло это во время вражеских обстрелов на Светлодарской дуге – вблизи поселка Новолуганское в Бахматском районе Донецкой области. Позиции полка прицельно обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметра.



Дмитрий Пругло / Фото предоставлено 24 Канала