Фарион подставила поддержавшего ее парня из Крыма: к нему пришла ФСБ

Языковед Ирина Фарион попала в новый скандал: она фактически "сдала" ФСБ студента из Крыма, который написал ей письмо со словами поддержки.

Что случилось

8 ноября студент-филолог из Крыма написал языковеду Ирине Фарион письмо на почту, где выразил поддержку. В свою очередь, Фарион сделала скриншот письма и опубликовала в телеграммах, не скрывая имени отправителя. О том, почему так произошло и к каким последствиям привело безрассудство – рассказывает 24 Канал.

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В частности, в письме парень выразил благодарность языковеду, назвав его "лучом среди тьмы оккупации".

Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на кацапском. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, которые оделись в украинскую военную форму,

– написал студент, добавив, что поддерживает позицию Фарион.

Фарион, публикуя скриншот письма от Максима, не скрыла его личные данные. Вероятно, она не понимала, что подвергает его опасности. В то же время, в комментариях к сообщению ей об этом написали пользователи и предупредили, что это может представлять проблемы для Максима.

Впрочем, сообщение все еще на странице Фарион.



Письмо от Максима, обнародовавшего Фарион / Скриншот

Под сообщением пользователи предупредили Фарион о возможной угрозе / Скриншот

Скриншот мгновенно подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ уже посетила студента и заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.



Российские паблики активно пишут о ситуации / Скриншот

"Со мной провели интеллигентную бесед (в Центре окупантов по борьбе с экстремизмом), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", – заявил Максим в видео.

Парня заставили записать извинения на фоне русского флага: видео

Языковой скандал с Фарионом : главное