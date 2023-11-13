Фарион подставила поддержавшего ее парня из Крыма: к нему пришла ФСБ
Языковед Ирина Фарион попала в новый скандал: она фактически "сдала" ФСБ студента из Крыма, который написал ей письмо со словами поддержки.
Что случилось
8 ноября студент-филолог из Крыма написал языковеду Ирине Фарион письмо на почту, где выразил поддержку. В свою очередь, Фарион сделала скриншот письма и опубликовала в телеграммах, не скрывая имени отправителя. О том, почему так произошло и к каким последствиям привело безрассудство – рассказывает 24 Канал.
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В частности, в письме парень выразил благодарность языковеду, назвав его "лучом среди тьмы оккупации".
Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи я выйду на Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить на кацапском. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, которые оделись в украинскую военную форму,
– написал студент, добавив, что поддерживает позицию Фарион.
Фарион, публикуя скриншот письма от Максима, не скрыла его личные данные. Вероятно, она не понимала, что подвергает его опасности. В то же время, в комментариях к сообщению ей об этом написали пользователи и предупредили, что это может представлять проблемы для Максима.
Впрочем, сообщение все еще на странице Фарион.
Письмо от Максима, обнародовавшего Фарион / Скриншот
Скриншот мгновенно подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ уже посетила студента и заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.
Российские паблики активно пишут о ситуации / Скриншот
"Со мной провели интеллигентную бесед (в Центре окупантов по борьбе с экстремизмом), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", – заявил Максим в видео.
Парня заставили записать извинения на фоне русского флага: видео
Языковой скандал с Фарионом : главное
- Фарион негативно высказалась на то, что некоторые военные полка "Азов" говорят на русском языке. В частности, сказала, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами и назвала их "оружием".
- Экскомандир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил Фарион, что "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или какого-либо второго подразделения украинской армии".
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сразу обратился в правоохранительные органы.
- Как следствие, ее проверкой уже занялись Нацполиция, СБУ и Нацсовет по телевидению и радиовещанию.