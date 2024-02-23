Все из-за того, что сбивать иранские ракеты может быть труднее. Подробнее о ракетах из Ирана, что получила Россия, 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Чем особенна баллистика из Ирана

О поставке иранских баллистических ракет в Россию начали говорить еще с октября прошлого года. В то же время фактов использования этого оружия по территории Украины не было. Чего не скажешь о, например, северокорейской баллистике, которой Россия уже несколько раз атаковала Украину.

Впрочем, в издании Reuters сообщили, что Тегеран таки передал Москве около 400 баллистических ракет Fateh-110, в частности Zolfaghar.

Эти ракеты отличаются от российских модификаций, поэтому им нужны свои пусковые установки и свои операторы. Вполне возможно, что их может быть 400, потому что Fateh-110 является фактической вариацией ракет "Зельзал", созданных в 90-е годы. Их количество могли накопить,

– отметил Александр Коваленко.

Ракеты Zolfaghar являются более новыми. Их полноценно представили в 2017 году, когда иранские прокси использовали эту ракету на территории Сирии.

"Это стало результатом сближения России и Ирана, поэтому не исключено, что Zolfaghar – это ракета, которую создали с использованием также и российских технологий. Они быстро позволили изменить дальность поражения целей вдвое", – подчеркнул военный обозреватель.

Если раньше у Ирана были ракеты, которые могли поражать цель на дальности 300 – 350 километров, то дальность полета Zolfaghar – почти 700 километров. Эта ракета даже отличается от российских модификаций, ведь боевая часть отделяется от разгонного блока, что теоретически значительно усложняет процесс ее перехвата.

"Это может свидетельствовать о том, что Россия с Ираном сотрудничала в вопросе ракетных технологий еще с 2014 года. Как раз тогда, когда против России начали вводить санкции и она начала сближаться еще и с Северной Кореей", – отметил Коваленко.

Эти страны-изгои начали производить лучшие ракеты примерно в одно время, поэтому можно предположить, что это произошло не без вмешательства России.

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