Все из-за того, что сбивать иранские ракеты может быть труднее. Подробнее о ракетах из Ирана, что получила Россия, 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Чем особенна баллистика из Ирана
О поставке иранских баллистических ракет в Россию начали говорить еще с октября прошлого года. В то же время фактов использования этого оружия по территории Украины не было. Чего не скажешь о, например, северокорейской баллистике, которой Россия уже несколько раз атаковала Украину.
Впрочем, в издании Reuters сообщили, что Тегеран таки передал Москве около 400 баллистических ракет Fateh-110, в частности Zolfaghar.
Эти ракеты отличаются от российских модификаций, поэтому им нужны свои пусковые установки и свои операторы. Вполне возможно, что их может быть 400, потому что Fateh-110 является фактической вариацией ракет "Зельзал", созданных в 90-е годы. Их количество могли накопить,
– отметил Александр Коваленко.
Ракеты Zolfaghar являются более новыми. Их полноценно представили в 2017 году, когда иранские прокси использовали эту ракету на территории Сирии.
"Это стало результатом сближения России и Ирана, поэтому не исключено, что Zolfaghar – это ракета, которую создали с использованием также и российских технологий. Они быстро позволили изменить дальность поражения целей вдвое", – подчеркнул военный обозреватель.
Если раньше у Ирана были ракеты, которые могли поражать цель на дальности 300 – 350 километров, то дальность полета Zolfaghar – почти 700 километров. Эта ракета даже отличается от российских модификаций, ведь боевая часть отделяется от разгонного блока, что теоретически значительно усложняет процесс ее перехвата.
"Это может свидетельствовать о том, что Россия с Ираном сотрудничала в вопросе ракетных технологий еще с 2014 года. Как раз тогда, когда против России начали вводить санкции и она начала сближаться еще и с Северной Кореей", – отметил Коваленко.
Эти страны-изгои начали производить лучшие ракеты примерно в одно время, поэтому можно предположить, что это произошло не без вмешательства России.
Россия использует ракеты из КНДР: что известно
- В начале этого года в Белом доме сообщили, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты KN-23. Более того, в США отметили, что эти ракеты уже запускали по Украине во время массированной атаки 4 января. В Офисе Генпрокурора 16 февраля заявили, что Россия использовала не менее 24 северокорейские ракеты по 7 регионам Украины.
- В Службе безопасности Украины также нашли подтверждение фактов использования ракет из КНДР, опубликовав соответствующие фото. Установлено, что россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру этими ракетами, в результате чего погибли по меньшей мере 24 гражданских, еще более 100 – получили тяжелые ранения.
- Стоит отметить, что в ракетах, которые Северная Корея передала России, нашли детали от американских и европейских компаний. Причем комплектующих с Запада обнаружили немалую часть.