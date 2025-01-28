В США приостановили федеральные программы помощи по приказу администрации Трампа

США по приказу Белого дома приостанавливает предоставление всех грантов и займов, а также другие программы федеральной финансовой помощи. Временно денежные выплаты будут предоставляться только гражданам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на записку, попавшую в распоряжение Washington Post .

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В США приостановили федеральные программы помощи

Приказ новой администрации президента США предусматривает временную остановку обязательств или выплат федеральной финансовой помощи. Кроме этого, каждое агентство должно провести "всесторонний анализ" на соответствие указам Дональда Трампа своих грантов и займов, которые направлены на запрет федеральной разнообразия, равенства инициативы по инклюзии и ограничения расходов чистой энергии.

Приостановление выплат не будет влиять на получателей социального страхования или программы медицинского страхования для людей старше 65 лет Medicare.

Также программы, пострадавших, "включают, но не ограничиваются" предоставлением средств для иностранной помощи, неправительственным организациям и DEI.

Трамп и его помощники давно пообещали прекратить расходы на некоторые программы, такие как DEI (разнообразие, справедливость и инклюзивность – 24 Канал) и иностранная помощь, но, похоже, этот приказ выходит далеко за рамки этих приоритетов и влияет на программы, которые обслуживают десятки миллионов американцев,

– отмечает издание.

Теперь чиновники в Соединенных Штатах опасаются, не повлияет ли нечеткая формулировка приказа на предоставление кредитов для малого бизнеса, финансирование автомагистралей и других федеральных программ. Хотя ознакомленное с приказом лицо на условиях анонимности, подтвердила точность документа и сказала, что он касается всех грантов.

Для чего руководство США приостанавливает предоставление выплат

По мнению экспертов, написанный приказ имел целью быстро прекратить выполнение многих федеральных функций, от помощи приютам для бездомных до финансовой помощи студентам колледжа. Также решение Белого дома может создать задержки в предоставлении грантов на здравоохранение и государственную помощь на восстановление после стихийного бедствия.

В записке говорится о том, что в 2024 США потратили на федеральную финансовую помощь более 3 триллионов долларов. Поэтому приостановление предоставления грантов может сэкономить государственные средства.

Также помощники Трампа заявили, что сокращение федеральных расходов необходимо для сдерживания стремительного государственного долга.

Журналисты зато отмечают, что не совсем понятно, откуда взялись эти цифры, ведь по официальным данным бюджетное управление Конгресса утверждает, что правительство в прошлом году всего потратило 6,7 триллиона долларов.

В США заморозили программы, которые оказывали помощь украинцам

После прихода Дональда Трампа к власти, в Украине приостановили финансирование всех программ USAID из-за 90-дневного аудита Госдепартамента. Это повлияло на проекты направленные на поддержку агросектора и правовой системы, которые поддерживались американским народом.

Также США прекратили принимать заявки от украинцев для участия в программе миграции U4U.