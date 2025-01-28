Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на записку, що потрапила в розпорядження Washington Post .

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У США призупинили федеральні програми допомоги

Наказ нової адміністрації президента США передбачає тимчасову зупинку зобов’язань або виплат федеральної фінансової допомоги. Окрім цього, кожне агентство має провести "всебічний аналіз" щодо відповідності указам Дональда Трампа своїх грантів і позик, які спрямовані на заборону федеральної різноманітності, рівності ініціативи щодо інклюзії та обмеження витрат чистої енергії.

Призупинення виплат не впливатиме на одержувачів соціального страхування або програми медичного страхування для людей старших за 65 років Medicare.

Також програми, які постраждали, "включають, але не обмежуються" наданням коштів для іноземної допомоги, неурядових організацій та DEI.

Трамп і його помічники давно пообіцяли припинити витрати на деякі програми, такі як DEI (різноманітність, справедливість та інклюзивність – 24 Канал) та іноземна допомога, але, схоже, цей наказ виходить далеко за рамки цих пріоритетів і впливає на програми, які обслуговують десятки мільйонів американців,

– зазначає видання.

Тепер чиновники у Сполучених Штатах побоюються, чи не вплине нечітке формулювання наказу на надання кредитів для малого бізнесу, фінансування автомагістралей та інших федеральних програм. Хоча ознайомлена з наказом особа на умовах анонімності, підтвердила точність документа та сказала, що він стосується всіх грантів.

Для чого керівництво США призупиняє надання виплат

На думку експертів, написаний наказ мав на меті швидко припинити виконання багатьох федеральних функцій, від допомоги притулкам для бездомних до фінансової допомоги студентам коледжу. Також рішення Білого дому може створити затримки у наданні грантів на охорону здоров'я та державну допомогу на відновлення після стихійного лиха.

У записці їдеться про у 2024 США витратили на федеральну фінансову допомогу понад 3 трильйони доларів. Відтак призупинення надання грантів може зекономити державні кошти.

Також помічники Трампа заявили, що скорочення федеральних витрат є необхідним для стримування стрімкого державного боргу.

Журналісти натомість зазначають, що не зовсім зрозуміло, звідки взялися ці цифри, адже за офіційними даними бюджетне управління Конгресу стверджує, що уряд минулого року всього витратив 6,7 трильйона доларів.

У США заморозили програми, які надавали допомогу українцям

Після приходу Дональда Трампа до влади, в Україні призупинили фінансування всіх програм USAID через 90-денний аудит Держдепартаменту. Це вплинуло на проєкти спрямовані на підтримку агросектору та правової системи, які підтримувалися американським народом.

Також США припинили приймати заявки від українців для участі в програмі міграції U4U.