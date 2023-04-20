Будет сюрпризом, которого меньше всего ожидает враг, – Вениславский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Контрнаступление ВСУ – наверное, самое резонансное событие в медиапространстве. Оно станет сюрпризом не только для оккупантов, но и для украинцев.
Об этом в эфире Радио Свободы сообщил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он добавил, что это "будет событие, которого меньше всего ожидают", пишет 24 Канал.
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На каких направлениях будут работать наши воины
А когда это произойдет (контрнаступление ВСУ – 24 Канал), каким образом, по каким направлениям – это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев,
– заявил Вениславский.
Он добавил, что оккупанты понимают всю серьезность наступления и активно обсуждают его в соцсетях и ток-шоу.
Вениславский отметил, что украинское военное командование делает все, чтобы нанести максимальный ущерб захватчикам. В частности, он намекает на направления, где идут самые жестокие бои: Бахмут, Марьинка, Авдеевка.
"То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории", – подчеркнул Вениславский.
Россияне всячески пытаются сорвать контрнаступление ВСУ
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что российская армия уже больше месяца не наносит массированных ракетных ударов. В то же время враг пересмотрел свою тактику атак Украины для того, чтобы помешать контрнаступлению.
- Юсов считает, что россияне сейчас взяли, так сказать, перерыв. Они стремятся накопить свои силы, чтобы атаковать цели, которые будут играть важную роль во время контрнаступления.
- В разведке предполагают, что оккупанты будут атаковать не объекты энергетической инфраструктуры. В приоритете у врага будет все, что касается логистики, подготовки военных целей. Захватчики будут делать все для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
- Однако стоит заметить, что Россия существенно исчерпала свой потенциал. Так что восстановить его до уровня полномасштабного вторжения захватчикам не удастся. Пауза в ракетных ударах до условного сентября врагу не поможет, но и "до сентября держать паузу он и не будет".