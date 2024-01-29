Посла Украины в Венгрии назначат уже скоро: им станет "профессор из окопа"

Должность посла Украины в Венгрии оставалась свободной с июля 2022 года. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, почему так произошло.

Министр заверил, что назначение посла в Будапеште произойдет уже "вот-вот".

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"Эпопея" с назначением представителя в Венгрии

По словам Дмитрия Кулебы, новым диппредставителем Украины в Венгрии станет Федор Шандора.

Дипломат объясняя задержку с назначением в почти два года отметил, что она возникла по двум причинам.

Во-первых, Шандора служил в Вооруженных Силах. Освободиться оттуда было непросто, однако в конце концов удалось найти какой-то юридический выход.

Во-вторых, задержку вызвала восстановленная процедура спецпроверок для кандидатов на послов и уже назначенных послов.

Как сообщил Кулеба Шандора, прошел эту проверку или уже находится на финальной стадии прохождения.

: Федор Шандора – украинец венгерского происхождения из Закарпатья. Профессор Ужгородского национального университета и доктор философских наук. С февраля 2022 он добровольцем ушел на фронте. Был в составе 101 Закарпатской бригады ТРО в марте 2023 находился на Бахмутском направлении. Во время службы мужчина дважды в неделю проводил лекции для своих студентов. Отсюда его стали называть "профессор из окопов".

Напомним, что в июле 2022 года Зеленский уволил с должности посла в Венгрии Людмилу Непоп.

В марте 2023 года в СМИ начали писать о вероятном назначении на эту должность Федора Шандоры.

8 августа 2023 года президент Венгрии Каталин Новак одобрила его кандидатуру.

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