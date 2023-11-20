Устойчивый к российскому РЕБ дрон Backfire готовится к серийному производству, – Федоров
Источник:Михаил Федоров
Украинский ударный дрон Backfire прошел комиссию Минобороны и уже готовится к серийному производству. Особенностью этого беспилотника является то, что он устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Беспилотник уже выполнил около полусотни успешных миссий на фронте. После принятия допуска к эксплуатации его сможет закупать государство.
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Устойчивый к РЭБ дрон
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал, что украинские разработчики оборонного кластера Brave1 создали ударный дрон Backfire. Особенностью беспилотника является GPS-антенна, которую почти невозможно заглушить. Таким образом дрон очень устойчив к враждебным средствам РЭБ.
Также из-за полной автономности беспилотника россияне не могут рассчитать его координаты и наземной команды. Это обеспечивает операторов,
– объяснил Федоров.
"Птичка" способна залетать до 35 километров в тыл врага для того, чтобы поражать русскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты. Она уже продемонстрировала хорошие результаты на фронте – за последние два месяца дрон выполнил не менее 50 успешных вылетов.
Backfire уже прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск к эксплуатации. После этого государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда разработчиков готовится к серийному производству.
Успехи украинского производства
- Федоров рассказал, что в нашем государстве есть конвейерное производство тысяч и даже десятков тысяч "некоторых категорий" дронов. Несмотря на то, что Украина начала разработку дронов только год назад, на дистанции мы можем догнать и даже перегнать Россию.
- Недавно на фронт отправили более 900 БпЛА "Армии дронов", среди которых были разведывательные, секретные и ударные беспилотники. Первыми об их возможностях узнают именно россияне.
- В 2024 году будет выделено 94,3 миллиарда гривен на производство дронов и оружия. НДФЛ, получаемый от военных, местные бюджеты будут направлять на оборонный сектор. Из них 45% предоставят Госспецсвязи – морские дроны и беспилотники.