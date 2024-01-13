Присоединяйтесь к уничтожению врагов, – Федоров призвал украинцев собирать дома FPV-дроны

Михаил Федоров предложил украинцам собирать в своих домах FPV-дроны и передавать их Силам обороны через инструкторов. Он тоже поделился подробностями.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров выложил в своих соцсетях пост. Он посвящен сборке беспилотников в домашних условиях.

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Как собирать дроны дома

Министр считает, что украинцы могут собирать БПЛА дома, пока производство развивается, а компании набирают обороты. Таким образом, люди в тылу помогут Украине на ее пути к победе над Россией.

Создавайте FPV-дрон дома – присоединяйтесь к уничтожению врагов своими руками. За время полномасштабной войны правительство сменило полиси для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому я и говорил, что миллион FPV-дронов в год — это реалистичная цель.

– написал он.

Федоров рассказал о проекте "Народный дрон" от Victory Drones – фонда технологической помощи Dignitas. Этот инженерный курс научит украинцев собирать дома 7-дюймовый FPV-дрон. Его участникам на время учебы предоставят доступ к лекциям, встречам в Zoom с лекторами и сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы. Также они получают список необходимых для приобретения компонентов, материалов и инструментов.

Собираете FPV – отправляете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешен – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатное,

– объяснил вице-премьер.

Федоров назвал FPV-дроны геймченджерами российско-украинской войны. По его словам, участники этого курса уже передали военным более 100 БПЛА. Более 80% этих беспилотников поступили на проверку к инструкторам в хорошем рабочем состоянии, а остальное нужно было доработать. Федоров назвал это очень высоким показателем для пилотной сборки дронов.

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