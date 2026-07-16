Даже в ЕС удивлены: сможет ли Зеленский изменить решение об отставке Федорова

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост главы Минобороны Украины, который занимал с января 2026 года. Ранее Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве. Это уже вызвало реакцию украинского общества, по городам прокатилась волна протестов. Кроме того, удивлены этим и европейские партнеры.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в эфире 24 Канала, комментируя перезагрузку правительства в Украине, отметил, что когда проходили акции протеста против принятого Верховной Радой закона №12414, подрывавшего независимость НАБУ и САП, велись кулуарные переговоры с ЕС, и тогда европейцы оказывали давление и заявляли, что так поступать нельзя. Сейчас Европа может считать, что кадровая политика – сугубо внутреннее дело Украины.

Увольнение Федорова: повлияет ли Запад на ситуацию?

Отставка Федорова вызвала общественный резонанс. Как и в случае с протестами в июле 2025 года против закона, ограничивавшего деятельность антикоррупционных органов, так и сейчас против замены Федорова украинцы выходят на улицы, держа в руках плакаты с надписями и призывами к власти.

Иностранные СМИ, как рассказал политический эксперт, уже начали писать о событиях, происходящих сейчас в Украине, подчеркивая непонимание подходов Зеленского к перезагрузке действующего правительства.

"Зато подробно описали эффективность подходов Федорова и объяснили, почему-то Зеленский его увольняет. Соответственно, там упоминается и фамилия Сырского – мол, старые элиты, борьба. Они прекрасно осознают, что происходит в Украине, но не понимают, почему это происходит именно сейчас. Гипотетически есть шанс на то, что все это прекратится и все вернутся к правильному вектору. Это первый министр, который хоть немного начал показывать результат, а его уже через полгода убрали. Это полное непонимание ситуации", – подчеркнул Городницкий.

Политический эксперт отметил, что в условиях войны именно Минобороны является важнейшим министерством. Именно вокруг него строится вся система, весь подход. Городницкий даже высказался о том, что не столь важно, кто станет премьер-министром, сколько то, кто возглавит Минобороны.

Я сейчас не преувеличиваю заслуги Федорова, там есть вопросы ко многим направлениям, но украинский народ наконец-то за все эти годы увидел эффективность, так дайте человеку поработать. Если он скомпрометирует себя, тогда вопросов не будет, меняйте. Но сейчас нужно назвать причину, а она только одна – не оказали поддержки в антикоррупционной борьбе Федорова против кланов, которые годами сидят в Минобороны и крадут огромные средства,

– подытожил Городницкий.

О причинах отставки Федорова: смотрите в видео