Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький в етері 24 Каналу, коментуючи перезавантаження уряду в Україні, зазначив, що коли проходили акції протесту проти ухваленого Верховною Радою закону №12414, що підривав незалежність НАБУ і САП, були кулуарні розмови з ЄС, тоді європейці тиснули й казали, що так діяти не можна. Наразі Європа може розмірковувати, що кадрова політика – суто внутрішня справа України.

Звільнення Федорова: чи вплине Захід на ситуацію?

Відставка Федорова викликала суспільний резонанс. Як у випадку з протестами в липні 2025 року щодо закону, який обмежував діяльність антикорупційних органів, так і нині проти заміни Федорова, українці виходять, тримаючи в руках картонки з написами та закликами до влади.

Іноземні ЗМІ, як розповів політичний експерт, вже почали писати про події, які нині відбуваються в Україні, наголошуючи на нерозумінні підходів Зеленського щодо перезавантаження чинного уряду.

"Натомість розписали ефективність підходів Федорова і пояснили, що чомусь Зеленський його знімає. Відповідно, там звучить і прізвище Сирського, мовляв, старі еліти, боротьба. Вони прекрасно усвідомлюють, що відбувається в Україні, але не розуміють чому це триває саме зараз. Гіпотетично є шанс на те, що все це припиниться і всі повернуться до правильного вектора. Це перший міністр, який хоч трохи почав показувати результат, а його вже через пів року прибрали. Це тотальне нерозуміння ситуації", – наголосив Городницький.

Політичний експерт зауважив на тому, що в умовах війни саме Міноборони є найважливішим міністерством. Якраз навколо нього будується вся система, підхід. Городницький навіть висловився про те, що не стільки важливим є те, хто стане прем'єр-міністром, як те, хто очолюватиме Міноборони.

Я зараз не перебільшую роботу Федорова, там є питання до багатьох напрямків, але вже нарешті український народ побачив за всі ці роки ефективність, то дайте попрацювати людині. Якщо вона скомпрометує себе, тоді питань не буде, замінюйте. Але зараз треба назвати причину, а вона лише одна – не дали підтримки в антикорупційній боротьбі Федорова проти кланів, які сидять роками в Міноборони й крадуть величезні кошти,

– підсумував Городницький.

Про причини відставки Федорова: дивіться у відео