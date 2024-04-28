Россияне распространяют новый фейк: заявляют об "аресте Залужного"
Источник:SPRAVDI
В сети российские пропагандисты распространяют фейк по отношению к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Россияне заявляют, что Зеленский якобы приказал СБУ держать его под усиленной охраной.
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что опубликованная россиянами информация не соответствует действительности. Также там добавили, что все делается для того, чтобы подпитать давний нарратив о “конфликте между Залужным и Зеленским”.
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Очередной фейк от россиян
Российские пропагандисты заявляют, что Зеленский якобы отдал приказ СБУ, чтобы те держали Залужного под усиленной охраной.
Этот фейк пропаганда уже распространялась в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского,
– указывается в уведомлении.
На самом же деле, Залужного никто не арестовывал, после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ, он был назначен в Великобританию.
Указывается, что этим фейком россияне пытаются сдуть пыль с нарративом о "конфликте Зеленского и Залужного".
Фейк россиян / Фото SPRAVDI
Фейки россиян: последние новости
- Ранее россияне распространяли фейк о том., что идет подготовка к наступлению на Сумскую область. В Центре противодействия дезинформации отметили, что таким образом оккупанты продолжают кампанию "пропаганды страха" на приграничные регионы Украины.
- Также Кремль начал новую информационную кампанию, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Сейчас, в социальной сети TikTok распространяются видео, на которых мужчины демонстрируют свой отдых за границей и называют себя "уклончанами". В ГУР заявили, что это враждебная пропагандистская кампания.
- Стоит вспомнить, что в начале марта в ГУР предупреждали, что Россия планирует запустить следующую обширную дезинформационную кампанию против Украины, известную как "Майдан-3". Кремль намерен взорвать украинское общество изнутри, распространяя нарративы об "измене" и используя максимально чувствительные темы для манипуляции.