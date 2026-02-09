Российские "победы на час": Придорожное и Терноватое на Запорожье – под контролем Украины
- Россия ложно заявила об оккупации Придорожного и Терноватого.
- Эти населенные пункты остаются под контролем Украины.
Россия заявляла об оккупации двух сел на Запорожье –Придорожного и Терноватого. В ВСУ опровергли эти фейки.
Об этом сообщили в 33 отдельном штурмовом полку и Силах обороны Юга Украины.
Что происходит в Придорожном и Терноватом?
В 33 ОШП отметили, что россияне традиционно зарисовывают свои карты "в кредит", а затем, догоняя "достижения" отправляет туда ДРГ, чтобы те установили триколор.
Именно так сложилось с Придорожным.
После одной из таких "фотосессий" Силы обороны Украины уничтожили вражескую ДРГ, а над населенным пунктом взвился флаг Украины.
Наши казаки своим присутствием на месте четко доказывают: Придорожное было, и остается под контролем Сил обороны Украины. Верьте воинам ВСУ – тем, кто держит землю и говорит правду с передовой,
– призвали в 33 ОШП.
Аналогичная ситуация с Терноватым.
"Терноватое – наше! Россияне иногда вбрасывают в сеть свои видосики о так называемых "победы на час" или всем известные "флаговтики"", – говорится в заявлении Сил обороны Юга.
Там опровергли вбросы об оккупации населенного пункта, отметив, что сейчас там находятся Вооруженные силы Украины.
Как могла измениться линия фронта?
Согласно отчету за 8 февраля от ISW ВСУ имели успех на Славянском и Гуляйпольском направлениях, тогда как россияне не достигли успеха ни на одном направлении. Появились у россиян трудности из-за непредсказуемых погодных условий и перебоев в работе системы Starlink.
В тот же день в DeepState писали, что Россия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное. Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.
Главком Сырский также рассказывал, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска, где враг ежедневно пытается захватить Родинское, но успехов не имеет. Активные боевые действия идут также в районах Гуляйполя, Лиманского направления и у Волчанска, где Россия несет потери.