9 февраля, 16:56
Российские "победы на час": Придорожное и Терноватое на Запорожье – под контролем Украины

София Рожик
Основные тезисы
  • Россия ложно заявила об оккупации Придорожного и Терноватого.
  • Эти населенные пункты остаются под контролем Украины.

Россия заявляла об оккупации двух сел на Запорожье –Придорожного и Терноватого. В ВСУ опровергли эти фейки.

Об этом сообщили в 33 отдельном штурмовом полку и Силах обороны Юга Украины.

Что происходит в Придорожном и Терноватом?

В 33 ОШП отметили, что россияне традиционно зарисовывают свои карты "в кредит", а затем, догоняя "достижения" отправляет туда ДРГ, чтобы те установили триколор.

Именно так сложилось с Придорожным.

После одной из таких "фотосессий" Силы обороны Украины уничтожили вражескую ДРГ, а над населенным пунктом взвился флаг Украины.

Наши казаки своим присутствием на месте четко доказывают: Придорожное было, и остается под контролем Сил обороны Украины. Верьте воинам ВСУ – тем, кто держит землю и говорит правду с передовой,
– призвали в 33 ОШП.

Ситуация в Придорожном: смотрите видео

 

 

Аналогичная ситуация с Терноватым.

"Терноватое – наше! Россияне иногда вбрасывают в сеть свои видосики о так называемых "победы на час" или всем известные "флаговтики"", – говорится в заявлении Сил обороны Юга.

Там опровергли вбросы об оккупации населенного пункта, отметив, что сейчас там находятся Вооруженные силы Украины.

Отчет из Терноватого: смотрите видео

 

 

Как могла измениться линия фронта?

  • Согласно отчету за 8 февраля от ISW ВСУ имели успех на Славянском и Гуляйпольском направлениях, тогда как россияне не достигли успеха ни на одном направлении. Появились у россиян трудности из-за непредсказуемых погодных условий и перебоев в работе системы Starlink.

  • В тот же день в DeepState писали, что Россия продвинулась в приграничных регионах Харьковской и Сумской областей, в частности оккупировала населенный пункт Дегтярное. Оккупанты также достигли частичного успеха в Донецкой области возле села Никифоровка.

  • Главком Сырский также рассказывал, что самые интенсивные бои продолжаются в районе Покровска, где враг ежедневно пытается захватить Родинское, но успехов не имеет. Активные боевые действия идут также в районах Гуляйполя, Лиманского направления и у Волчанска, где Россия несет потери.