Российские пропагандисты активно распространяют слухи о том, что якобы во время ракетной атаки 16 мая была уничтожена батарея Patriot только одной ракетой "Кинжал". Также они пытаются заставить всех поверить в то, что ликвидированы еще 2 единицы Iris-T.

Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. По его словам, россиянам нравится жить в иллюзиях и собственных выдумках.

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Почему у пропагандистов подгорает

Николай Давыдюк объяснил, что россиянам можно даже ничего не делать, впрочем, запостить какую-то выдуманную сенсационную новость – это святое.

Не будем путать два мусорных бака на Шулявке с системой Patriot, в которую они не то, что попали, они ее вычислить не смогли,

– добавил он.

Россияне не привыкли говорить правду, поэтому из десяти новостей девять точно будут фейковыми. Тем более что этим в России занимаются отдельные люди – Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.

"Они там все предатели – мы знали это давно. Они боятся, чтобы Путин не узнал, что они собираются сдавать и изменять российскому интересу", – подчеркнул политолог.

Впрочем, вокруг лжи крутится и сам глава страны-агрессорки Владимир Путин.

В России проблемы

Давидюк рассказал, что Путин сам изменяет российскому интересу. Как свидетельство тому – невыгодные для России контракты с Китаем. Поэтому все в этой подлодке одинаковые.

Эти крысы съедают друг друга, когда у них есть повод,

– убежден он.

Сейчас российские пропагандисты будут громко кричать о том, что уничтожили пол Киева и все пункты принятия решений, впрочем, западная пресса в очередной раз разоблачит все фейки и ложь.

К тому же реальность в России отнюдь не перспективна. Россияне буквально сдают технологии создания гиперзвуковых ракет "Кинжал" Китая, впрочем, еще не догадываются, что несколько сотен такого вооружения может прилететь в Москву.

Фэйк об уничтожении россиянами ЗРК Patriot