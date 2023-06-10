Leopard много, россияне вспотеют их уничтожать, – Свитан об ИПСО по ликвидации танков
Минобороны России гордо отчиталось о якобы уничтожении 8 танков Leopard и другой западной техники. На видео видно, что россияне ликвидировали комбайны.
Немецкие танки Leopard пока не вводились на боевое дежурство в большом количестве. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.
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Реальная ситуация с Leopard
Роман Свитан подчеркнул, что россияне расстреливали John Deere и пытались выдать их реальные боевые машины.
У нас много Leopard. Чтобы их уничтожить, они сильно вспотеют!
– подчеркнул он.
Россияне сразу заметят, что Украина станет активно использовать танки от западных партнеров на поле боя.
"Когда уйдут Leopard, то это будут батальоны по 30 единиц как минимум в составе мотострелковых бригад", – заметил Свитан.
По его словам, сейчас есть информация, что один Leopard взорвался на мини, впрочем, боевая задача этой боевой машины и заключается в прокладке дороги для серьезных сил. Не исключение, что по танкам может работать артиллерия, потому потери точно будут.
"Самая главная задача этой техники – сохранить жизнь военным", – убежден он.
Починить танки после выполнения боевых задач вполне реально. Тем более что для этого функционируют специальные мастерские.
Роман Свитан рассказал, какова реальная ситуация с танками Leopard в Украине: смотрите видео
Западная техника для Украины: последние новости
- Вскоре Пентагон передаст Украине еще большее вооружение для борьбы с врагом. Говорится об объявлении нового пакета военной помощи от США более чем на 2 миллиарда долларов. Следовательно, на балансе ВСУ будут разведывательные беспилотники, ракеты с лазерной наводкой, ракеты к ЗРК Patriot и прочее.
- Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина нуждается гораздо больше в ПВО Patriot, чем сейчас. Речь по меньшей мере о 50 батареях.
- В Конгрессе США создали резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине дальнобойные ракетные комплексы ATACMS.