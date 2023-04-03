Бахмут – это Украина: к какому бессмысленному фейку прибегли оккупанты из-за тотального уныния

Российским захватчикам только и остается распространять фейки, связанные с Бахмутом. Они даже обнародовали методичку, которую якобы выдали украинским журналистам.

В этот раз оккупанты придумали, что нашим журналистам якобы выдали брошюру, в которой расписали, что запрещено делать и какие моменты можно освещать. Однако это все – новая пропаганда Кремля.

Обратите внимание Пропагандисты признались, что видео, где "воин ВСУ" якобы оскорбляет женщину с ребенком – фейк

Забавный фейк врага

В методичке говорится, что украинским журналистам якобы запретили:

Упоминать о потерях ВСУ на Бахмутском направлении,

Ссылаться на устаревшее состояние вооружения ВСУ,

Упоминать о количестве русскоязычного населения Донецкой области,

Положительно освещать противника.



Смешной новый фейк россиян / фото Анны Маляр

В Минобороны опровергли фейк

Замминистра обороны Анна Маляр назвала фейк россиян "смешным". Также она раскрыла секреты работы по публичной позиции по Бахмуту.

Мы публично транслируем нашу официальную позицию. И не надо бумажками передавать – она публичная,

– подчеркнула Маляр.

Кроме этого, у нас есть ежедневно публичная позиция по поводу текущих событий президента в вечерних обращениях, а также позиция Минобороны и Генштаба.

"И наши пресс-офицеры, спикеры, которых вы уже все хорошо знаете – Игнат, Череватый, Гуменюк, Юсов, Дмитрашковский – также ежедневно сообщают официальную позицию", – добавила заместитель министра обороны.

К тому же глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Бахмут – это Украина. Он призвал спокойно реагировать на фейки пропагандистов.

Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет,

– подчеркнул Ермак.

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