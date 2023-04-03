Бахмут – это Украина: к какому бессмысленному фейку прибегли оккупанты из-за тотального уныния
Источник:Анна Маляр
Российским захватчикам только и остается распространять фейки, связанные с Бахмутом. Они даже обнародовали методичку, которую якобы выдали украинским журналистам.
В этот раз оккупанты придумали, что нашим журналистам якобы выдали брошюру, в которой расписали, что запрещено делать и какие моменты можно освещать. Однако это все – новая пропаганда Кремля.
Обратите внимание Пропагандисты признались, что видео, где "воин ВСУ" якобы оскорбляет женщину с ребенком – фейк
Забавный фейк врага
В методичке говорится, что украинским журналистам якобы запретили:
- Упоминать о потерях ВСУ на Бахмутском направлении,
- Ссылаться на устаревшее состояние вооружения ВСУ,
- Упоминать о количестве русскоязычного населения Донецкой области,
- Положительно освещать противника.
Смешной новый фейк россиян / фото Анны Маляр
В Минобороны опровергли фейк
Замминистра обороны Анна Маляр назвала фейк россиян "смешным". Также она раскрыла секреты работы по публичной позиции по Бахмуту.
Мы публично транслируем нашу официальную позицию. И не надо бумажками передавать – она публичная,
– подчеркнула Маляр.
Кроме этого, у нас есть ежедневно публичная позиция по поводу текущих событий президента в вечерних обращениях, а также позиция Минобороны и Генштаба.
"И наши пресс-офицеры, спикеры, которых вы уже все хорошо знаете – Игнат, Череватый, Гуменюк, Юсов, Дмитрашковский – также ежедневно сообщают официальную позицию", – добавила заместитель министра обороны.
К тому же глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Бахмут – это Украина. Он призвал спокойно реагировать на фейки пропагандистов.
Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет,
– подчеркнул Ермак.
Другие фейки россиян
- Недавно вражеские информационные СМИ распространяли ролик, на котором наш военный якобы плохо обращался с женщиной, "потому что говорит по-русски". Однако позже один из "Z-каналов" констатировал, что это – фейк.
- Также на днях в сети распространили фейковое видео, где якобы украинский воин жалуется на командование. В Центре стратегических коммуникаций назвали это ложью и новой информационно-психологической операцией противника.