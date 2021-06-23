Фейк, который создали российские генералы, – военный эксперт об "обстреле" британского эсминца

В России заявили, что открыли огонь по британскому эсминцу "Дефендер", который якобы "вошел в российские территориальные воды". Однако все это может быть выдумкой, которую создали их генералы.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, если Россия действительно открыла огонь по курсу британского эсминца, то это грубое нарушение международного права. За него государству придется серьезно расплачиваться.

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Почему информация может быть вымыслом

Однако Федоров предположил, что на самом деле в Черном море ничего серьезного не произошло. Согласно заявлениям России, пограничный корабль охраны открыл предупредительный огонь примерно в 12:06. В то же время по данным британского министерства обороны, их корабль покинул территориальные воды в 11:45.

Эта разница во времени свидетельствует, что никакого обстрела не было.

На мой взгляд, в Черном море произошел некий фейк, который создали генералы из российского министерства обороны или генерального штаба,

– заявил эксперт.

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