Интересный кейс, – Маляр про российские фейки о смерти Залужного и Буданова
Последние несколько недель российская пропаганда активно распространяет фейки о якобы смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впоследствии, когда Украина развеяла этот фейк, россияне начали утверждать о "смерти" начальника ГУР МО Кирилла Буданова.
Заявления россиян не имеют ничего общего с реальностью, а являются попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Россияне сами себя дискредитировали
По ее словам, эта информационно-психологическая операция врага является интересным кейсом, который можно демонстрировать студентам факультетов журналистики, как не надо делать.
Они фактически сами себя дискредитировали. Что-то вроде сказки о волке и семерых козлятах – если много говорить, то никто в это уже не поверит,
– отметила заместитель министра обороны Украины.
Анна Маляр развеяла российские фейки о смерти Залужного и Буданова: смотреть видео
Контрнаступление продолжается
Также заместитель министра обороны Украины сообщила, что Вооруженные Силы Украины ведут контрнаступательные действия еще с 24 февраля 2022 года – на тех участках, где разрешает оперативная ситуация.
"То, что они пытаются определить какую-то конкретную точку, с которой все начнется – это, вероятно, попытка скрывать информацию, что Украина активно деоккупирует свои территории", – добавила она.
Что известно о фейках российской пропаганды
- В мае в российском информационном пространстве активно распространялись слухи о болезни, а впоследствии ранения и смерти Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Россияне даже придумали историю, как наш главком получил тяжелое ранение возле Херсона и ему делали трепанацию черепа. Украина опровергла фейки россиян, а сам Залужный несколько раз был замечен на публичных мероприятиях в течение мая.
- В июне русская пропаганда выдумала "смерть" генерала Буданова. Он якобы погиб в результате одной из ракетных атак по Киеву.