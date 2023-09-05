Массовое "заминирование" ТРЦ, вокзалов и медучреждений Киева: власти сделали важное заявление
Источник:КМВА
За последние несколько дней неизвестные неоднократно сообщали о якобы минировании в Киеве мест с большим скоплением людей. К счастью, все "минирования" оказались фейковыми.
В контексте этого городские власти Киева сделали важное заявление. В частности, глава Киевской городской военной администрации призвал людей быть спокойными.
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Что сказали власти о "минировании" в Киеве
Как и ожидалось, информация о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева оказалась ложным вызовом. Кроме того, ночью полиция получила уведомление о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений. После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась – опять ошибочные вызовы,
– заявил глава КМВА Сергей Попко.
Он объяснил, что враг добивается в столице Украины паники, хаоса и страха, но не получит. По словам чиновника, ситуация с безопасностью в Киеве контролируемая.
"И один из самых главных факторов ее стабильности – уверенность киевлян в собственной защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей Победе!" – заверил Попко.
Последние сообщения о "минировании" в Киеве
- Накануне, 4 сентября, в столице сообщили о якобы минировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция проверила информацию, и она не подтвердилась.
- Кроме того, в этот же день неизвестные сообщили о минирование всех общеобразовательных школ в столице Украины. Однако, опять же, эти данные оказались ложными.
- Более того, 1 сентября неизвестны также якобы "заминировали" все средние школы Киева. Тогда информация тоже не подтвердилась.