У Путина истерика, – Свитан сказал, какие действия диктатора на это указывают

В соцсетях появился фейковый "указ Путина" о якобы окончании боевых действий с 1 ноября 2024 года. В Офисе Президента Украины назвали это информационной операцией России. Такие вбросы в информпространство свидетельствуют об истерике российского диктатора, который осознает, что ресурс для наступательных действий на фронте у него заканчивается.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что такие истерические настроения не только у главы Кремля, но и у его приспешников.

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Путину отчитались о состоянии России

Свитан предположил, что на стол российского диктатора положили закрытые аналитические справки со сведениями об объемах производства военной техники в России, остатках на складах, о состоянии экономики. Военный эксперт подчеркнул, что все путинские "говорящие головы" сейчас носятся с идеей заморозки боевых действий. Например Орбан, который является пророссийски настроенным политиком.

"Если бы он понимал, что у Путина все хорошо и проблем никаких нет, а Украину добивают, то он сидел бы себе тихо и ждал развития событий. Но он ездит по всему миру, проталкивает так называемые "мирные инициативы". Это делает Папа Римский, Эрдоган, Си Цзиньпинь, сейчас и Моди приедет передавать от Путина определенное предложение", – считает Свитан.

Кремль будет настаивать на капитуляции Украины

Механизм продвижения этих инициатив в информационном пространстве предусматривает в том числе привлечение каналов в Telegram. По мнению Свитана, Кремль стремится создать информационную "подушку" и отбелить Путина, вложить все это в головы украинского общества и политиков.

Россия не будет предлагать капитуляцию для самой себя, она будет настаивать, чтобы капитулировала Украина с потерей территорий; суверенитета; финансовых требований по разрушенной инфраструктуре и убитых людях. Также России очень важно, чтобы с нее сняли санкции,

– уверен военный эксперт.

Накала для наступления у противника хватит на 1,5 – 2 месяца

Свитан прогнозирует, что истерика Путина связана с тем, что он осознает, что боевого накала для выполнения задач на восточном фронте у российской армии осталось максимум на 2 месяца.

В октябре – ноябре будет заканчиваться летняя наступательная кампания. Путину нужно определенное время для переформатирования, возможности войску собраться силами, восстановиться, закупить оружие, снять с себя санкции и двинуться дальше. Он не оставит идею о захвате 5 областей Украины, потому что внес их в российскую конституцию,

– подытожил военный эксперт.