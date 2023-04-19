Перейти на украинский вдохновила девушка: невероятная история украинского защитника Ферейда

Военный ВСУ Ричард Гомеш Ферейра рассказал, что перешел с российского на украинский язык незадолго до начала полномасштабной войны России против Украины. На изменения его вдохновила девушка.

Ведь, общаясь с ним, она переходила на российский. Парень рассказал "Голосу Америки", что не хотел, чтобы девушка меняла язык общения, поэтому начал сам говорить по-украински, пишет 24 Канал.

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Что известно о переходе защитника на украинский

Военный вспомнил, что первый период был достаточно тяжелым, однако сейчас уже проще.

Во-первых, не очень украинским женщинам подходит (скажем так) российский. Украинский – гораздо лучше,

– заметил боец.

Поэтому, чтобы выучить украинский, он смотрел украиноязычные фильмы, читал СМИ. В основном – о макроэкономике и макростатистике, ведь эта сфера ему интересна с профессиональной точки зрения.

Кроме украинского, Ричард Гомеш Ферейра знает английский, испанский и португальский. Отмечает, что с бойцами иностранного легиона общается на английском, с руководством – на украинском.

Как боец перешел на украинский язык: смотрите видео

Что известно о семье Ферейра

Ричард Гомеш Ферейра родился в семье россиянки и африканца. Его бабушка переселилась из России в Мариуполь, оттуда – на Запад Украины.

В детстве мальчик жил в Сокирянах Черновицкой области, уже в 11 лет переехал в Киев. Он работал фотографом на круизном лайнере, потом занялся финансами, трейдингом, интернет-коммерцией.

В Вооруженные Силы Украины ушел в 2020 году, подписав контракт на 3 года. Служит связным.

Я бы сказал, что армия меня "перекроила". Но это мне пошло на пользу,

– рассказал военный.

Тем, кто хочет перейти на украинский боец, советует – не "запариваться": "Это, как когда ты учишь английский – наступает тот период, когда ты не можешь просто постоянно переводить. Тебе просто нужно говорить и все".

Более того, не нужно переживать, что ты говоришь с акцентом. Это ведь нормально.

Подробнее об истории военного можно прочесть здесь.