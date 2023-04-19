Адже, спілкуючись з ним, вона переходила на російську. Хлопець розповів "Голосу Америки", що не хотів, щоб дівчина змінювала мову спілкування, тож почав сам говорити українською, пише 24 Канал.

Дивіться також "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Що відомо про перехід захисника на українську

Військовий пригадав, що перший період було достатньо важко, проте зараз вже простіше.

По-перше, не дуже українським жінкам пасує (скажімо так) російська. Українська – набагато краще,

– зауважив боєць.

Тому, щоб вивчити українську, він дивився україномовні фільми, читав ЗМІ. В основному – про макроекономіку та макростатистику, адже ця сфера йому цікава з професійної точки зору.

Окрім української, Річард Гомеш Ферейра знає англійську, іспанську та португальську. Зауважує, що з бійцями іноземного легіону спілкується англійською, з керівництвом – українською.

Як боєць перейшов на українську мову: дивіться відео

Що відомо про родину Ферейра

Річард Гомеш Ферейра народився у родині росіянки та африканця. Його бабуся переселилась з Росії в Маріуполь, звідти – на Захід України.

В дитинстві хлопчик жив у Сокирянах Чернівецькій області, вже у 11 років переїхав у Київ. Він працював фотографом на круїзному лайнері, згодом зайнявся фінансами, трейдингом, інтернет-комерцією.

В Збройні Сили України пішов у 2020 році, підписавши контракт на 3 роки. Служить зв'язківцем.

Я б сказав, що армія мене "перекроїла". Але це мені пішло на користь,

– розповів військовий.

Тим, хто хоче перейти на українську боєць радить – не "запарюватись": "Це, як коли ти вчиш англійську – настає той період, коли ти не можеш просто постійно перекладати. Тобі просто треба говорити й все".

Ба більше, не треба перейматись, що ти говориш з акцентом. Адже це нормально.

Детальніше про історію військового можна прочитати тут.